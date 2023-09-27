اكتشف العلماء كيف يقوم لعاب دودة الشمع بتحليل البلاستيك

اكتشف فريق من العلماء في إسبانيا أن لعاب دودة الشمع، يرقات غاليريا ميلونيلا، لديه القدرة على أكسدة وإزالة بلمرة البولي إيثيلين، وهو نوع من البلاستيك شائع الاستخدام في التعبئة والتغليف والتطبيقات الأخرى. استخدم الباحثون المجهر الإلكتروني المبرد لتحليل اللعاب مباشرة من المصدر ووجدوا أن إفرازات الشدق تحتوي على أربعة بروتينات، تعرف باسم الهيكساميرين، يمكنها تحليل البولي إيثيلين. كما حددوا أيضًا ثلاثة مجمعات جزيئية كبيرة مكونة من هذه البروتينات التي تنظم نشاطها.

قام الباحثون بتسمية البروتينات ديميترا وسيبيليس وسيريس وكورا بناءً على خصائصها. وجد أن ديميترا وسيبيليس قادران على أكسدة وتحلل البولي إيثيلين. تنتمي جميع البروتينات الأربعة إلى عائلة الهيكساميرين، على الرغم من أن طبيعتها المحفزة ووظائفها الدقيقة لا تزال غير معروفة.

يعد هذا الاكتشاف مهمًا لإدارة النفايات البلاستيكية لأنه يوفر نظرة ثاقبة لاستراتيجيات التحلل البيولوجي المحتملة. إن فهم الآليات التي تقوم بها هذه البروتينات بتحليل البولي إيثيلين يمكن أن يؤدي إلى تطوير طرق أكثر كفاءة وصديقة للبيئة للتخلص من البلاستيك.

تسلط الدراسة الضوء على أهمية استكشاف وظائف الهيكساميرينات لتطبيقات التكنولوجيا الحيوية. هناك حاجة إلى مزيد من البحث لتوضيح بنية ووظيفة هذه البروتينات بشكل كامل وتحديد كيفية تسخيرها للاستخدام العملي.

مصادر:

- التقدم العلمي، دوى: 10.1126/sciadv.adi6813

التعاريف:

– المجهر الإلكتروني بالتبريد (cryo-EM): تقنية تستخدم لتحديد بنية العينات البيولوجية عن طريق تجميدها وتصويرها بالمجهر الإلكتروني

– البولي إيثيلين: نوع من البلاستيك يستخدم عادة في التعبئة والتغليف وغيرها من التطبيقات

– الهيكساميرينات: عائلة من البروتينات الموجودة في الحشرات التي تشارك في العمليات البيولوجية المختلفة

– إفرازات الشدق: إفرازات تنتجها الغدد اللعابية في الفم

مصادر:

- التقدم العلمي، دوى: 10.1126/sciadv.adi6813