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شاهد الأضواء الشمالية المذهلة في أيرلندا وأيرلندا الشمالية

Byفيكي ستافروبولو

سبتمبر 19، 2023
شاهد الأضواء الشمالية المذهلة في أيرلندا وأيرلندا الشمالية

يمكن رؤية الأضواء الشمالية، وهي واحدة من أكثر العروض الطبيعية المذهلة في العالم، في مواقع مختلفة عبر أيرلندا وأيرلندا الشمالية. وفي حين لا توجد ضمانات لمشاهدة هذا العرض الضوئي الرائع، فإن الاعتدال القادم في 23 سبتمبر يمكن أن يوفر فرصة أفضل، وفقا لديفيد مور، محرر مجلة علم الفلك الأيرلندي. تزيد ظروف المجال المغناطيسي للأرض وميل الكوكب خلال هذا الوقت من إمكانية رؤية الشفق القطبي.

يعتبر الساحل الشمالي الريفي لأيرلندا الشمالية أحد أفضل المواقع لمشاهدة الأضواء، حيث لا توجد أضواء المدينة في المسافة ويطل المنظر على المحيط الأطلسي. تعد Mayo، التي تتمتع أيضًا بإطلالة على المحيط، مكانًا جيدًا آخر لمشاهدة الأضواء الشمالية. ومع ذلك، فإن السماء الصافية ضرورية للمشاهدة من أي مكان في البلاد.

تبدأ عملية الشفق القطبي بالتوهجات الشمسية على الشمس، والتي تطلق مليارات الأطنان من الإشعاع إلى الفضاء. تصل هذه الجسيمات الذرية إلى الغلاف الجوي للأرض بعد يومين تقريبًا ويتم سحبها نحو القطبين الشمالي والجنوبي بواسطة المجال المغناطيسي للأرض. وعندما تصطدم بالذرات والجزيئات الموجودة في الغلاف الجوي، فإنها تولد ألوانًا نابضة بالحياة تميز الأضواء الشمالية.

تعتمد شدة الأضواء على نشاط الجسيمات، مع شكل بيضاوي نموذجي يتشكل حول القطب الشمالي. في حالات نادرة، عندما يكون هناك انفجار شمسي كبير، تتوسع الحلقة ويمكن أن تصل إلى أقصى الجنوب حتى أيرلندا. ولزيادة فرص رؤية الشفق القطبي، من الضروري الابتعاد عن الأضواء التي من صنع الإنسان. قد يوفر العيش في بلدة أو مدينة لمحة فقط عن العروض الرئيسية، بينما توفر المواقع الأكثر قتامة في الريف رؤية أفضل.

يدير موقع Astronomy Ireland خدمة تنبيه الشفق القطبي، حيث يوفر تحديثات يومية عن أحوال السماء وإمكانية رؤية الأضواء الشمالية. ومن المهم أن نلاحظ أنه يمكن رؤية الشفق القطبي في أي وقت خلال الليل، لفترات تتراوح من بضع ساعات إلى الليل بأكمله.

على الرغم من أن الظروف الجوية في أيرلندا غالبًا ما تمثل تحديات، إلا أن السنوات القليلة المقبلة واعدة لمشاهدة الأضواء الشمالية، حيث من المقرر أن يصل نشاط الشمس إلى ذروته في عام 2025. لذا، راقب السماء وأتمنى أن تكون الليالي صافية لتجربة هذه الروعة. ظاهرة طبيعية ملهمة.

مصادر:
– مجلة علم الفلك الأيرلندية

By فيكي ستافروبولو

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