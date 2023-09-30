اكتشاف شكل نادر ومستقر من الذهب

نجح الباحثون في جامعة ستانفورد في إنشاء وتثبيت شكل نادر للغاية من الذهب، يُعرف باسم Au2+. فقدت هذه النسخة المراوغة من الذهب إلكترونين سالبين الشحنة، والمادة المستخدمة لتثبيته هي البيروفسكايت هاليد. هاليد بيروفسكايت هي فئة من المواد البلورية التي تحمل وعدًا كبيرًا لمختلف التطبيقات، بما في ذلك الخلايا الشمسية الأكثر كفاءة، ومصادر الضوء، والمكونات الإلكترونية.

ما يثير الدهشة في هذا الاكتشاف هو أن Au2+ perovskite يمكن تصنيعه بسهولة باستخدام مكونات جاهزة في درجة حرارة الغرفة. قال هيمامالا كاروناداسا، أستاذ الكيمياء المساعد في جامعة ستانفورد: "لقد كانت مفاجأة حقيقية أننا تمكنا من تصنيع مادة مستقرة تحتوي على Au2+، ولم أصدق ذلك في البداية". تحمل ذرات الذهب الموجودة في البيروفسكايت تشابهات قوية مع ذرات النحاس الموجودة في الموصلات الفائقة ذات درجة الحرارة العالية.

تشرح الفيزياء الأساسية وراء المظهر الفريد للذهب أيضًا سبب ندرة Au2+. إن وجود التأثيرات النسبية، الناتجة عن النظرية النسبية التي اقترحها ألبرت أينشتاين، يجعل ذرات الذهب تتشكل بشكل طبيعي على شكل Au1+ وAu3+، حيث تفقد إلكترونًا أو ثلاثة إلكترونات على التوالي. وتؤثر هذه الظاهرة على العناصر الثقيلة مثل الذهب الذي يحتوي على عدد كبير من البروتونات.

عثر الباحثون في جامعة ستانفورد على مادة البيروفسكايت Au2+ أثناء عملهم في مشروع يتضمن أشباه الموصلات المغناطيسية. عن طريق خلط كلوريد السيزيوم وكلوريد Au3+ معًا في الماء وإضافة حمض الهيدروكلوريك مع القليل من فيتامين C، تمكنوا من تكوين Au2+ في البيروفسكايت الصلب. وأجريت اختبارات أخرى للتحقق من تركيبها البلوري وخصائص امتصاص الضوء.

يفتح هذا الاكتشاف إمكانيات جديدة لاستخدام البيروفسكايت Au2+ في تطبيقات مختلفة ويضيف فصلاً إلى قصة الكيمياء والفيزياء التي تعود إلى قرن من الزمان والتي تحيط بخصائص الذهب الفريدة.

مصادر:

كاروناداسا وآخرون. 2023: كيمياء الطبيعة