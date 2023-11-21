التأثير غير المتوقع للتعدين في قاع البحر على قناديل البحر: اكتشاف مذهل

أثار التعدين في قاع البحار، وهو صناعة ناشئة تهدف إلى استخراج المعادن الثمينة من "العقيدات" المعدنية في قاع المحيط، مخاوف بين علماء البحار بشأن الضرر المحتمل للحياة في أعماق البحار. كشفت تجربة حديثة أجريت لتقييم آثار نشاط التعدين على الكائنات البحرية عن تأثيرات غير متوقعة على قناديل البحر الشائعة، مما سلط الضوء على العواقب البعيدة المدى للتعدين في قاع البحار.

وركزت الدراسة، التي نشرت في مجلة Nature Communications، على خوذة قناديل البحر واستخدمت خزانات متخصصة على متن سفينة أبحاث لمحاكاة الظروف الناتجة عن عمليات التعدين. واكتشف العلماء أن هذه المخلوقات الجيلاتينية أبدت حساسية ملحوظة تجاه أعمدة الرواسب، التي تحاكي الاضطرابات الناجمة عن أنشطة التعدين في قاع البحر. أبدت قناديل البحر استجابة شديدة لوجود الرواسب، مع ما يترتب على ذلك من آثار على بقائها ورفاهيتها.

في حين تزعم شركات التعدين أن التعدين في قاع البحار يوفر نهجا أكثر ملاءمة للبيئة لاستخراج المعادن من التعدين البري، إلا أن المخاوف لا تزال قائمة بين علماء البحار بشأن تأثيره المحتمل على النظم البيئية التي لم تتم دراستها بالقدر الكافي. لا يزال أعماق المحيطات غير مستكشف إلى حد كبير، كما أن عواقب التعدين في قاع البحار على الحياة البحرية، وخاصة تلك التي تعيش في عمود الماء، لم يتم فهمها بالكامل بعد.

وأكدت الباحثة الرئيسية الدكتورة هيلينا هاوس من معهد الأبحاث النرويجي نورس على أهمية الدراسة التجريبية، مشيرة إلى أنه تم اختيار كائن حي منتشر عالميًا لتكرار ظروف العالم الحقيقي وتقييم التأثيرات على الحياة البحرية بشكل شامل.

أثناء إجراء تحقيقاتهم، كان على العلماء العمل في ظل ظروف فريدة بسبب حساسية قنديل البحر للضوء. ولذلك، تم إجراء التجارب ليلاً في مختبر مظلم على متن سفينة الأبحاث. وقام الباحثون بإنشاء خزانات دوارة تحاكي اضطراب وتداول الرواسب في الماء الناجم عن المركبات تحت الماء المستخدمة في استخراج المعادن.

كشفت التجربة، وهي جزء من المشروع الأوروبي الأطلسي، عن نتائج مثيرة للاهتمام. عندما تعرضت قناديل البحر للرواسب وأصبحت مغلفة، أنتجت كمية زائدة من المخاط كاستجابة وقائية. أدت هذه الآلية الدفاعية كثيفة الاستهلاك للطاقة إلى تحويل الموارد بعيدًا عن التغذية والحركة، مما أثر على لياقتهم البدنية بشكل عام. وأشار التحليل الإضافي للعينات المأخوذة من قنديل البحر إلى علامات الإجهاد الحاد، بما في ذلك تنشيط الجينات المرتبطة بشفاء الجروح.

تؤكد هذه النتائج مدى ضعف قنديل البحر الخوذي والمخلوقات الأخرى في عمود الماء. تتكيف أجسامها الهلامية الرقيقة مع سلامة منطقة المياه المتوسطة، حيث تلعب الشفافية والضياء البيولوجي أدوارًا حيوية في التواصل. من المرجح أن تؤدي الظروف المتغيرة الناتجة عن أنشطة التعدين في أعماق البحار إلى تعطيل النظم البيئية التي تطورت فيها هذه الكائنات.

ومن الواضح أن إجراء المزيد من البحوث والتقييم الدقيق للآثار المحتملة أمر بالغ الأهمية قبل الانخراط في عمليات التعدين على نطاق واسع في قاع البحار. ويتعين على العلماء وصناع السياسات وأصحاب المصلحة في الصناعة أن يتعاونوا من أجل اكتساب فهم شامل للعواقب الطويلة الأجل لضمان حماية أنظمتنا البيئية البحرية الحساسة.

أسئلة وأجوبة (FAQ):

1. ما هو التعدين في قاع البحر؟

التعدين في قاع البحار هو عملية استخراج المعادن الثمينة، مثل "العقيدات" المعدنية من قاع المحيط.

2. ما هي خوذة قنديل البحر؟

قنديل البحر الخوذي عبارة عن حيوانات هلامية توجد في المحيطات في جميع أنحاء العالم، وتعيش على أعماق تصل إلى عدة آلاف من الأمتار.

3. لماذا يهتم علماء البحار بالتعدين في قاع البحر؟

يشعر علماء البحار بالقلق إزاء الضرر المحتمل الذي قد يلحق بالنظم البيئية في أعماق البحار التي لا تزال غير مستكشفة إلى حد كبير، حيث لا تزال عواقب التعدين في قاع البحار على الحياة البحرية غير مفهومة بشكل جيد.

4. كيف قامت التجربة الأخيرة بتقييم آثار التعدين في قاع البحر على قناديل البحر؟

استخدمت التجربة خزانات متخصصة لمحاكاة أعمدة الرواسب الناتجة عن التعدين، والتي تسببت في إنتاج قنديل البحر لكميات زائدة من المخاط الواقي، مما يحول الطاقة عن الأنشطة الحيوية مثل التغذية والحركة.

5. ما هي النتائج غير المتوقعة للتجربة؟

وكشفت التجربة عن حساسية قناديل البحر للرواسب وتأثيرها على استجاباتها الفسيولوجية، مما يشير إلى أن التعدين في قاع البحر يمكن أن يكون له عواقب غير متوقعة على الكائنات البحرية الحساسة.

6. ما هي العواقب المحتملة للتعدين في قاع البحر على قناديل البحر وسكان العمود المائي الآخرين؟

إن تعطيل ظروفها المتطورة، مثل شفافية المياه والإضاءة الحيوية، يمكن أن يعرض للخطر بقاء هذه الكائنات وقدراتها على التواصل.

7. لماذا من الضروري إجراء المزيد من الأبحاث قبل عمليات التعدين واسعة النطاق في قاع البحار؟

ومن الضروري الحصول على فهم شامل للعواقب الطويلة الأجل للتعدين في قاع البحار لضمان حماية النظم الإيكولوجية البحرية ومنع حدوث أضرار لا يمكن إصلاحها.