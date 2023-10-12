ذوبان غبار القمر: حل محتمل للبعثات الفضائية المستقبلية

لقد واجه العلماء ووكالات الفضاء منذ فترة طويلة التحديات التي يفرضها غبار القمر. تشكل هذه المادة الناعمة الكاشطة تهديدًا لبدلات الفضاء والآلات والأدوات العلمية. كما أنه يعيق الحركة على سطح القمر. ومع ذلك، اقترح الباحثون مؤخرًا حلاً محتملاً، وهو ذوبان غبار القمر لإنشاء طرق صلبة ومناطق هبوط.

أجرى البروفيسور ينس جونستر وزملاؤه في المعهد الفيدرالي لأبحاث واختبار المواد (BAM) في برلين تجارب باستخدام مادة تعرف باسم EAC-1A، وهي مادة دقيقة الحبيبات طورتها وكالة الفضاء الأوروبية كبديل للتربة القمرية. واستخدموا شعاع ليزر قويًا لتسخين الغبار إلى حوالي 1,600 درجة مئوية، مما أدى إلى ذوبانه. ومن خلال تشكيل الغبار الذائب وتشابكه بعناية، تمكنوا من إنشاء أشكال مثلثة مرنة يمكن أن تكون بمثابة أسطح صلبة عبر مساحات كبيرة من التربة القمرية.

في حين أن العملية تستغرق وقتًا طويلاً، حيث يستغرق إنتاج كل وحدة هندسية صغيرة حوالي ساعة، فإنها تقدم حلاً محتملاً لإنشاء الطرق ومنصات الهبوط على القمر. ومن خلال تسخير قوة الشمس، يمكن لعدسة تبلغ مساحتها حوالي 2.37 مترًا مربعًا أن تعمل كمكثف لأشعة الشمس بدلاً من الليزر. هذه العدسة، التي يفضل أن تكون مصنوعة من رقائق البوليمر الملفوفة لسهولة النقل، يجب إحضارها من الأرض. ومع ذلك، تظل مشكلة تراكم الغبار مصدرًا للقلق، مما قد يعيق أداء العدسة. يقترح المؤلفون أن العدسة المهتزة قد تساعد في التخفيف من هذه المشكلة.

يقدم هذا البحث وسيلة واعدة للبعثات الفضائية المستقبلية وإنشاء موقع دائم على سطح القمر. ومن خلال الاستفادة من الغبار القمري الموجود، يمكن تجنب التكاليف المرتفعة لنقل مواد البناء. ونشرت نتائج هذه الدراسة في مجلة التقارير العلمية.

مصادر:

- "يقول العلماء إن ذوبان غبار القمر يمكن أن يمهد الطريق لمستعمرات قمرية مستقبلية" - الغارديان

- "تغير المرحلة العكسي في السيليكات الناتجة عن الارتطام من القمر" - التقارير العلمية