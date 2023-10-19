تطلق المركبة الفضائية الصاعدة تأثير الستراتوسفير على الأرض

أدى العدد المتزايد من عمليات إطلاق المركبات الفضائية والأقمار الصناعية إلى إدخال كميات كبيرة من المعادن إلى طبقة الستراتوسفير، مما قد يكون له عواقب على المناخ وطبقة الأوزون وصلاحية الأرض للسكن. كشفت الأبحاث التي أجراها علماء في جامعة بوردو عن مستويات غير مسبوقة من هباء السبائك في الغلاف الجوي من خلال قياسات تعتمد على الطائرات.

تم العثور على هذه المواد التي صنعها الإنسان في طبقة الستراتوسفير، وهي منطقة نقية من الغلاف الجوي. إن وجود هذه المعادن في طبقة الستراتوسفير يغير كيمياء الغلاف الجوي وقد يكون له آثار على طبقة الأوزون واستقرار الغلاف الجوي بشكل عام. ومع الارتفاع المتوقع بما يصل إلى 50,000 ألف قمر صناعي إضافي بحلول عام 2030، فإن التأثير الدقيق على الغلاف الجوي لا يزال غير مؤكد.

وقام فريق العلماء بأخذ عينات من الغلاف الجوي باستخدام أدوات مثبتة على مخروط الأنف لطائرات البحث، وقاموا بجمع البيانات على ارتفاع 11 ميلا فوق سطح الأرض. اكتشفوا كميات كبيرة من المعادن في الهباء الجوي، والتي من المحتمل أنها مشتقة من إطلاق المركبات الفضائية والأقمار الصناعية وإعادة دخولها. وتم العثور على عناصر مثل الليثيوم والألمنيوم والنحاس والرصاص بكميات كبيرة تفوق تلك الموجودة في الغبار الكوني الطبيعي. علاوة على ذلك، فإن جزءًا كبيرًا من جزيئات حمض الكبريتيك، التي تلعب دورًا في حماية طبقة الأوزون وعزلها، تحتوي على معادن المركبات الفضائية.

وتشير التقديرات إلى أنه قد يتم إطلاق ما يصل إلى 50,000 ألف قمر صناعي إضافي بحلول عام 2030، مما قد يؤدي إلى احتواء نصف جزيئات حمض الكبريتيك في الستراتوسفير على معادن من العودة. ولا يزال يتعين فهم الآثار الطويلة الأجل لهذه التغيرات على الغلاف الجوي وطبقة الأوزون.

تمثل دراسة طبقة الستراتوسفير تحديًا بسبب موقعها البعيد، لكن الجهود البحثية التي بذلتها جامعة بوردو وبرنامج العلوم المحمولة جواً التابع لناسا قدمت رؤى قيمة. وتستخدم الطائرات المجهزة بأدوات أخذ العينات لضمان جمع عينات الهواء دون عائق.

تعتبر طبقة الستراتوسفير جزءًا مهمًا من الغلاف الجوي للأرض، حيث تحتوي على طبقة الأوزون التي تحمي الحياة على كوكبنا من الأشعة فوق البنفسجية الضارة. لقد تعطل استقرار طبقة الستراتوسفير في العقود الأخيرة بسبب عوامل مثل مركبات الكلوروفلوروكربون. وبينما تُبذل الجهود لإصلاح طبقة الأوزون وتجديدها، فإن تأثير إطلاق المركبات الفضائية يطرح تحديات جديدة.

إن العدد المتزايد من عمليات إطلاق المركبات الفضائية وإرثها الدائم على شكل معادن في طبقة الستراتوسفير يؤكد الحاجة إلى مزيد من البحث والتحليل حول العواقب المحتملة على مناخ كوكبنا وصلاحيته للسكن. سيكون فهم هذه التأثيرات أمرًا بالغ الأهمية بينما نواصل استكشاف الفضاء واستخدام تكنولوجيا الأقمار الصناعية لأغراض مختلفة.

مصادر:

- سبائك: خليط من عنصرين معدنيين يستخدم عادة لإعطاء قوة أكبر أو مقاومة أعلى للتآكل.

- حامض: أي مادة عندما تذوب في الماء تعطي درجة حموضة أقل من 7.0 أو تمنح أيون الهيدروجين.

- ناسا: المركز الوطني للملاحة الجوية وإدارة الفضاء.

- وقائع الأكاديمية الوطنية للعلوم.

- جامعة بوردو.

- الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي: الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي هي وكالة حكومية أمريكية تركز على الظروف والتغيرات في محيطات الأرض والغلاف الجوي.