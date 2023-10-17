التلوث المرتفع في السماء: العثور على آثار للنفايات الفضائية في طبقة الستراتوسفير للأرض

توصل العلماء، الذين قاموا بتحليل البيانات التي تم جمعها من طائرة بحثية في طبقة الستراتوسفير، إلى اكتشاف مفاجئ - قطع صغيرة من المعدن وعناصر غريبة من المركبات الفضائية المهملة. البحث الذي أجرته الإدارة الوطنية للغلاف الجوي للمحيطات (NOAA)، بالتعاون مع جامعة بوردو وجامعة ليدز، وجد الألومنيوم ومعادن أخرى مدمجة في حوالي 10٪ من الجزيئات الموجودة في الستراتوسفير. ومن بين أكثر العناصر غير المتوقعة النيوبيوم والهافنيوم، وهي عناصر نادرة لا توجد عادة في هذه المنطقة من الغلاف الجوي. تم حل لغز أصلها عندما تم إرجاع العناصر إلى الأقمار الصناعية ومعززات الصواريخ، والتي تستخدمها في سبائك مقاومة للحرارة وعالية الأداء.

استخدم البحث أداة متخصصة تسمى PALMS (تحليل الجسيمات بواسطة قياس الطيف الضوئي بالليزر) مثبتة على طائرة بحثية لجمع جزيئات الهواء الفردية وتحليلها كيميائيًا. وتهدف الدراسة، التي نشرت في دورية الأكاديمية الوطنية للعلوم، إلى دراسة جزيئات الهباء الجوي في طبقة الستراتوسفير. تعتبر طبقة الستراتوسفير، الطبقة الثانية من الغلاف الجوي للأرض، موطنًا لطبقة الأوزون، التي تحمي الكوكب من الأشعة فوق البنفسجية الضارة.

في حين أن كمية التلوث الناجم عن النفايات الفضائية قد تبدو صغيرة، مع إطلاق أكثر من 5,000 قمر صناعي في السنوات الخمس الماضية وتوقع عودة معظمها في نهاية المطاف إلى الغلاف الجوي، إلا أن هناك حاجة إلى فهم كيفية تأثير ذلك على الهباء الجوي الستراتوسفيري. OrbitingNow، وهي منظمة تتعقب الأجسام في الفضاء الخارجي، تراقب حاليًا حوالي 8,000 جسم في مدار أرضي منخفض سوف يحترق في النهاية في الغلاف الجوي.

يسلط هذا البحث الضوء على التأثير غير المرئي لاستكشاف الفضاء على بيئة الأرض وأهمية التخلص المسؤول من الحطام الفضائي. إن فهم كيفية تأثير النفايات الفضائية على غلافنا الجوي أمر بالغ الأهمية لحماية كوكبنا والتنمية المستدامة لتكنولوجيا الفضاء.

مصادر:

– قناة الطقس و NOAA [بدون عنوان URL]

– وقائع الأكاديمية الوطنية للعلوم [بدون URL]