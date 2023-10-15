10 حقائق أساسية في علم الفلك قد لا تعرفها

يجد الكثير من الناس المعرفة السماوية رائعة، ويمكن أن تكون مثيرة تمامًا مثل مراقبة مجموعات النجوم أو الكواكب. يستكشف هذا المقال 10 حقائق فلكية أساسية قد لا تعرفها. قد تكون بعض هذه الحقائق جديدة بالنسبة لك، لذلك دعونا نتعمق فيها.

هل تعلم أن هناك في الواقع عالمين؟ الكون المرئي، المعروف أيضًا باسم الكون المرصود، هو كل ما يمكننا رؤيته ومعرفته على الإطلاق. ووراء ذلك يكمن الكون غير القابل للرصد، والذي لا نعرف عنه شيئًا لأن نوره لا يمكن أن يصل إلينا أبدًا.

فكرة الأكوان الأخرى التي لا تعد ولا تحصى، والمعروفة باسم مفهوم الأكوان المتعددة، تشير إلى أنها موجودة في أبعاد تتجاوز الأربعة التي نعرفها. ومع ذلك، لا يوجد دليل على وجود أبعاد إضافية.

تعتمد الحياة على الأرض على الشمس، وتحديدًا جوهرها. نواة الشمس عبارة عن مكون صغير يشغل 1/50 فقط من إجمالي حجم الشمس. وفي كل ثانية، تطلق طاقة تعادل 96 مليار قنبلة هيدروجينية بقوة 1 ميغا طن.

تعد المسارات الإهليلجية أساسًا كونيًا حقيقيًا لمعظم الأجسام المرتبطة بالجاذبية. قم بدق اثنين من المسامير في الخشب الرقائقي، ثم لف خيطًا حولهما، ثم اسحب قلم التحديد على الخيط. عليك رسم القطع الناقص. في نظامنا الشمسي، تحتل الشمس بؤرة واحدة من مدار كل كوكب.

العنصر الأكثر وفرة على القمر هو الأكسجين، على الرغم من أنه يرتبط دائمًا بعنصر آخر.

المساحة الفارغة ليست فارغة حقًا. وهي مليئة بأشكال مختلفة من الطاقة، بما في ذلك طاقة الفراغ، والطاقة المظلمة، والثابت الكوني، وطاقة نقطة الصفر. ويعتقد أن هذه الطاقة تخلق جسيمات وجسيمات مضادة تظهر وتختفي.

في حين يُنسب الفضل إلى نيكولاس كوبرنيكوس في كثير من الأحيان باعتباره أول من أعلن أن الأرض تدور حول الشمس، فإن أريستارخوس الساموسي قال الشيء نفسه قبل 17 قرنًا تقريبًا.

تتباطأ حركة الشهب بشكل ملحوظ عندما تصطدم بالغلاف الجوي للأرض. بحلول الوقت الذي تصل فيه إلى الأرض، تكون سرعة تأثيرها عادةً 250 إلى 300 ميل في الساعة (400 إلى 480 كم/ساعة)، وهي أقل بكثير من سرعة دخولها الأصلية البالغة 80,000 ميل في الساعة (128,700 كم/ساعة).

يمكن بسهولة دحض معتقدات المؤامرة الشائعة حول الهبوط على القمر وشكل الأرض. إذا ادعى شخص ما أن الهبوط على سطح القمر كان مجرد خدعة، فاسأله أين ذهبت صواريخ زحل بعد الإطلاق. ولفضح نظرية الأرض المسطحة، اسأل شخصًا يعيش في منطقة زمنية مختلفة كيف يرى الشمس.

إن مسألة ما إذا كنا وحدنا في الكون ليست بسيطة كما تبدو. يعتقد بعض الناس، بما في ذلك فيرنر هايزنبرغ الحائز على جائزة نوبل، أن الوعي هو الطبيعة الأساسية للكون، وبالتالي، لا يوجد "آخرون".

علم الفلك هو مجال واسع يحتوي على العديد من الحقائق المدهشة والمدهشة. هل لديك قائمة خاصة بك من الحقائق الكونية الرائعة؟ شاركهم!

مصادر:

- NASA/SDO - مرصد ديناميكيات الطاقة الشمسية التابع لناسا