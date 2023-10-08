يكشف الجسم البعيد أروكوث عن أدلة على تكوين الكوكب المبكر

أروكوث، وهو أبعد جسم تم استكشافه عن قرب على الإطلاق، يلقي الضوء على المراحل الأولى من تكوين الكوكب. يحتوي جسم حزام كويبر، المعروف بلونه المحمر وشكل رجل الثلج ثنائي الفصوص، على تلال وعرة في فصه الأكبر، والتي قد تكون بقايا صخور اجتمعت معًا لتشكل الجسم. وكشفت البيانات الواردة من مركبة الفضاء نيو هورايزنز، التي حلقت بالقرب من أروكوث في عام 2019، عن 12 نتوءًا تشترك في الحجم والشكل واللون والانعكاس، مما يشير إلى أن هذه التلال هي اللبنات الأساسية التي شكلت الفص الأكبر.

تقع أروكوث في حزام كويبر، بعيدًا عن الشمس، ويُعتقد أنها بذرة كوكب لم ينمو بشكل كامل أبدًا. نظرًا لموقعه البعيد، فمن المحتمل أنه قد تعرض لتغير بسيط من الإشعاع الشمسي، مما يجعله واحدًا من أكثر الأشياء بدائية ونقية التي لاحظناها.

وقد أظهرت الدراسات السابقة أن أروكوث كان في يوم من الأيام جسمين أصغر في مدار ثنائي اندمجا لتكوين صخرة أكبر. ويدعم الاكتشاف الأخير فكرة أن تكوين الكوكب يبدأ بأجسام أصغر داخل سحابة الحطام المحيطة بنجم حديث الولادة. يبلغ طول أروكوث حوالي 35 كيلومترًا، وعرضها 20 كيلومترًا، وسمكها 10 كيلومترات.

من خلال عمليات المحاكاة، وجد الباحثون أن سيناريو التكوين البطيء، حيث تتجمع الأجسام الأكبر حجمًا بلطف بسرعات منخفضة، أنتج بنية متكتلة مشابهة لـ أروكوث. ومع ذلك، لا يزال من غير الواضح لماذا تكون جميع الصخور بنفس الحجم تقريبًا. ستكون هناك حاجة إلى نماذج وملاحظات مستقبلية للكواكب المصغرة الأخرى للإجابة على هذا السؤال.

يُظهر الفص الأصغر من أروكوث، المعروف باسم وييو، أيضًا هياكل تشبه التل، مما يشير إلى عملية تكوين مماثلة. مزيد من الاستكشاف للكويكبات في مدار كوكب المشتري، مثل مهمة لوسي المستمرة لوكالة ناسا، يمكن أن يوفر المزيد من التبصر في مدى انتشار عملية التكوين هذه.

بشكل عام، توفر دراسة تكوين أروكوث رؤى قيمة حول المراحل المبكرة من تكوين الكوكب ودور وحدات البناء الصغيرة في تشكيل الأجرام السماوية.

المصدر: مجلة علوم الكواكب