كوكب جديد يتشكل من اصطدام هائل للكواكب العملاقة

من المحتمل أن يكون علماء الفلك قد اكتشفوا الشفق الناتج عن اصطدام هائل بين كوكبين عملاقين للمرة الأولى. يمكن أن يؤدي هذا الاصطدام إلى تكوين كوكب جديد تمامًا، مما يوفر فرصة نادرة لمشاهدة ولادة عالم والحصول على نظرة ثاقبة لعملية تكوين الكوكب.

في ديسمبر 2021، لاحظ علماء الفلك نجمًا يشبه الشمس، يُعرف باسم ASASSN-21qj، يومض ويشهد تغيرات في ضوءه المرئي على مدار بضعة أشهر. يُعزى هذا الخفوت في البداية إلى مرور المواد بين النجم والأرض. ومع ذلك، لاحظ عالم فلك هاوٍ يُدعى أرتو ساينيو أن انبعاث ضوء الأشعة تحت الحمراء من النجم قد ارتفع قبل سنوات من حدوث تعتيم الضوء المرئي.

بناءً على هذه الملاحظات، يقترح العلماء أن الخفقان والزيادة في ضوء الأشعة تحت الحمراء يمكن تفسيرهما من خلال اصطدام كارثي بين كوكبين. يُعتقد أن التأثيرات العملاقة، مثل هذه الاصطدامات، تلعب دورًا حاسمًا في المراحل النهائية لتكوين الكواكب، وتشكيل أحجامها وتركيباتها ومداراتها.

إذا كانت فرضية الاصطدام صحيحة، فإن الاصطدام قد أطلق كمية كبيرة من الطاقة، مما أدى إلى ارتفاع درجة حرارة وذوبان المواد من الكواكب المتصادمة. كان من الممكن أن يشكل هذا كتلة ساخنة ومتوهجة أكبر بمئات المرات من الكواكب الأصلية. من المحتمل أن تكون ملاحظات زيادة ضوء الأشعة تحت الحمراء ناتجة عن انبعاث حرارة هذا الجسم الضخم.

وكان من الممكن أن يؤدي الاصطدام أيضًا إلى قذف الحطام إلى مدارات مختلفة حول النجم، والتي قد يتبخر بعضها، مكونًا سحبًا من الجليد الصغير والبلورات الصخرية. أدت هذه السحب إلى تعتيم متقطع للضوء المرئي للنجم أثناء مرورها بين ASASSN-21qj والأرض.

وتشير النتائج إلى أن الكواكب المتصادمة ربما كانت مماثلة في الحجم لأورانوس ونبتون، وتحتوي على كمية كبيرة من الجليد. من المحتمل أن يكون الاصطدام قد حدث على مسافة أبعد من النجم، مما يشبه المناطق الخارجية لنظامنا الشمسي وليس أنظمة الكواكب المكتظة بإحكام والتي لوحظت في أماكن أخرى.

ومن خلال دراسة هذا النظام النجمي مع مرور الوقت، يأمل العلماء في الحصول على مزيد من الأفكار حول تكوين الكواكب. ستسمح الملاحظات المستقبلية باستخدام التلسكوبات مثل تلسكوب جيمس ويب الفضائي التابع لناسا للباحثين بتحديد أحجام وتركيبات جزيئات الحطام، وتحليل كيمياء الجسم بعد الاصطدام، وتتبع عملية التبريد. وقد يشهدون أيضًا ظهور أقمار جديدة.

يوفر هذا الاكتشاف فرصة فريدة لمراقبة تكوين كوكب جديد في الوقت الفعلي وتوسيع فهمنا لكيفية تشكيل التأثيرات العملاقة لأنظمة الكواكب.

مصادر:

- سيمون لوك، زميل أبحاث NERC، كلية علوم الأرض، جامعة بريستول

- ماثيو كينورثي، أستاذ مشارك في علم الفلك، جامعة ليدن

– زوي لينهارت، أستاذ مشارك، كلية الفيزياء، جامعة بريستول