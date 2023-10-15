اكتشف العلماء مرحلة جديدة من الجليد الفائق التأين، مما يسلط الضوء على المجالات المغناطيسية لعمالقة الجليد

حقق العلماء اكتشافًا رائدًا في فهمنا للجليد الفائق التأين، وهو شكل فريد من الجليد يوجد تحت ضغوط ودرجات حرارة شديدة داخل كواكب مثل أورانوس ونبتون. هذا الجليد الغريب هو صلب وسائل في نفس الوقت، ويلعب دورا حاسما في تشكيل المجالات المغناطيسية لهذه العمالقة الجليدية.

وفي الدراسة الأخيرة، أجرى الباحثون في جامعة ستانفورد ومختبر مركز ستانفورد الخطي للمسرع في كاليفورنيا تجارب لاستكشاف خصائص الجليد فائق التأين. ومن خلال تعريض طبقات رقيقة من الماء لأشعة ليزر مكثفة وخلق ضغط شديد ودرجات حرارة عالية، تمكنوا من مراقبة مرحلة غير معروفة سابقًا من الجليد الفائق التأين.

هذه المرحلة الجديدة، والتي تسمى Ice XIX، لها بنية مكعبة متمركزة حول الجسم وتُظهر موصلية أعلى من Ice XVIII التي تمت ملاحظتها سابقًا. الموصلية مهمة لأنها مسؤولة عن توليد المجالات المغناطيسية. واقترح الباحثون أن وجود طبقة من الجليد الفائق التأين المشابه للجليد التاسع عشر في المناطق الداخلية من عمالقة الجليد مثل نبتون من شأنه أن يؤدي إلى إنشاء مجالات مغناطيسية معقدة ومتعددة الأقطاب.

لقد حيرت المجالات المغناطيسية لأورانوس ونبتون العلماء لفترة طويلة بسبب خصائصها غير العادية. يوفر اكتشاف Ice XIX تفسيرا محتملا لهذه المجالات المغناطيسية الغريبة. وتشير هذه الدراسة إلى أنه إذا كانت الأجزاء الداخلية من العمالقة الجليدية تحتوي على طبقات من الجليد فائق التأين مع موصلات متفاوتة، فإن التفاعل بين الطبقة السائلة الخارجية وهذه الطبقات الفائقة التأينية المختلفة قد يؤدي إلى تكوين مجالات مغناطيسية متعددة الأقطاب.

تضيف هذه الدراسة إلى فهمنا لدور الجليد الفائق التأين في تشكيل المناطق الداخلية والمجالات المغناطيسية لعمالقة الجليد. يعد إجراء مزيد من الأبحاث في هذا المجال أمرًا بالغ الأهمية لكشف أسرار هذه الكواكب البعيدة وتعميق معرفتنا بديناميكيات الكواكب.

مصادر:

– التقارير العلمية