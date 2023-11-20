علماء الفلك يرصدون انفجارًا كونيًا غير مسبوق بسطوع مذهل

شهد فريق من علماء الفلك مؤخرًا حدثًا كونيًا استثنائيًا حير العلماء في جميع أنحاء العالم. تمت ملاحظة هذه الظاهرة النادرة، والمعروفة باسم العبور الضوئي الأزرق السريع المضيء (LFBOT)، لأول مرة وتركت الباحثين يبحثون عن إجابات.

وحدث LFBOT، المسمى "الشيطان التسماني"، في مجرة ​​مجاورة تبعد حوالي مليار سنة ضوئية عن كوكبنا. على عكس المستعرات الأعظم التي تتلاشى تدريجيًا على مدار أسابيع أو أشهر، تصل LFBOT بسرعة إلى ذروة سطوعها ثم تتضاءل بسرعة في غضون أيام.

لقد حير لمعان شيطان تسمانيا الهائل العلماء، إذ ينبعث منه طاقة تعادل طاقة 100 مليار شمس. أعرب عالم الفيزياء الفلكية جيف كوك من جامعة سوينبيرن للتكنولوجيا ومركز ARC للتميز في اكتشاف موجات الجاذبية (OzGrav) في أستراليا، قائلاً: "لم يتم رؤية حدث مثل هذا من قبل".

منذ عام 2018، لم تتم ملاحظة سوى عدد قليل من LFBOTs، وكلها تحدث داخل المجرات حيث تتشكل النجوم بنشاط. المجتمع الفلكي غير متأكد من الآلية الأساسية التي تحرك هذه الأحداث النادرة.

وأوضحت مؤلفة الدراسة الرئيسية آنا واي كيو هو، الأستاذة المساعدة في علم الفلك في جامعة كورنيل، أن "LFBOTs هي بالفعل نوع من الأحداث الغريبة والغريبة، لذلك كان هذا أكثر غرابة". ولا يزال مصدر الكمية الهائلة من الطاقة المنبعثة غير معروف.

أثار اكتشاف الشيطان التسماني LFBOT وحرقه المتكرر المزيد من الأسئلة للعلماء. وقد نشرت نتائج الدراسة مؤخرا في مجلة الطبيعة. استخدم الباحثون مجموعة رائعة من 15 تلسكوبًا في جميع أنحاء العالم للكشف عن الحرق.

أسئلة وأجوبة

ما هو LFBOT؟

إن LFBOT، أو الضوء الأزرق السريع العابر، هو نوع من الانفجار الكوني الذي يضيء بشكل ساطع في الضوء الأزرق، ويصل إلى ذروة سطوعه ويتلاشى خلال أيام.

كيف يختلف LFBOT عن المستعر الأعظم؟

على عكس المستعرات الأعظم، التي يمكن أن تستغرق أسابيع أو أشهر حتى تخفت، تصل LFBOTs بسرعة إلى ذروة سطوعها ثم تنخفض في اللمعان خلال فترة قصيرة من الزمن.

ما هو الشيء الفريد في الشيطان التسماني LFBOT؟

يعد الشيطان التسماني LFBOT هو أول مثال يتم ملاحظته لاحتراق LFBOT بشكل متكرر. إنها تبعث كمية مذهلة من الطاقة، تعادل طاقة 100 مليار شمس.

ما هو مصدر طاقة الشيطان التسماني LFBOT؟

العلماء غير مدركين حاليًا للآلية الأساسية المسؤولة عن الإطلاق الهائل للطاقة التي أظهرها الشيطان التسماني LFBOT.