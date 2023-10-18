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تشير الدراسة إلى أن الكويكبات الكثيفة في النظام الشمسي يمكن أن تكون مصنوعة من عناصر فائقة الثقل

Byمامفو بريشيا

أكتوبر 18، 2023
تشير الدراسة إلى أن الكويكبات الكثيفة في النظام الشمسي يمكن أن تكون مصنوعة من عناصر فائقة الثقل

تشير دراسة حديثة إلى أن بعض الكويكبات في نظامنا الشمسي قد تكون مكونة من "عناصر فائقة الثقل" تحدث بشكل طبيعي وتتجاوز العناصر المدرجة في الجدول الدوري. هذه الكويكبات، المعروفة باسم الأجسام المدمجة فائقة الكثافة (CUDOs)، هي أكثر كثافة من أي عنصر طبيعي على الأرض.

أحد هذه الكويكبات هو 33 Polyhymnia، الموجود في حزام الكويكبات الرئيسي بين المريخ والمشتري. وكثافة هذا الكويكب حيرت العلماء لسنوات، فحجمه الصغير لا يفسر كثافته الهائلة. اقترحت الأبحاث السابقة أن جزيئات المادة المظلمة يمكن أن تفسر الكثافة، لكن الدراسة الجديدة تشير إلى أن فئات غير معروفة من العناصر الكيميائية خارج الجدول الدوري يمكن أن تكون مسؤولة.

لقد ناقش العلماء ما إذا كانت العناصر الأثقل من الأوغانيسون، وهو أثقل عنصر في الجدول الدوري، يمكن أن توجد بشكل طبيعي وتكون مستقرة. هذه العناصر فائقة الثقل شديدة الإشعاع وتتحلل خلال أجزاء من الثانية. ومع ذلك، اقترحت الدراسات السابقة وجود "جزيرة الاستقرار" في الجدول الدوري، حيث يمكن للعناصر فائقة الثقل التي يبلغ عددها الذري بالقرب من 164 أن تتواجد لفترات قصيرة من الزمن دون أن تتعرض لتحلل سريع.

باستخدام نموذج نظري يسمى نموذج توماس فيرمي، قام الباحثون بحساب التركيب الذري وكثافة العناصر الافتراضية فائقة الثقل. ووجدوا أن العناصر ذات الأعداد الذرية القريبة من 164 سيكون لها كثافة مماثلة لكثافة 33 بوليهيمنيا. ويشير هذا إلى أن العناصر فائقة الثقل، إن وجدت، يمكن أن تفسر كثافة CUDOs.

هناك حاجة إلى مزيد من البحث لتحديد التركيب الدقيق لهذه الكويكبات وطبيعة العناصر فائقة الثقل. وفي حال تأكد ذلك، فإن وجود عناصر فائقة الثقل داخل نظامنا الشمسي سيثير تساؤلات جديدة حول تكوينها ولماذا لم يتم اكتشافها خارج الكويكبات.

مصادر:
الدراسة: المجلة الفيزيائية الأوروبية بلس

التعريف: العناصر فائقة الثقل – عناصر كيميائية ثقيلة للغاية يزيد عددها الذري عن 104.

التعريف: المادة المظلمة – شكل افتراضي للمادة يُعتقد أنها تشكل جزءًا كبيرًا من الكتلة الإجمالية في الكون ولكنها لا تتفاعل مع الضوء أو الإشعاع الكهرومغناطيسي الآخر.

التعريف: الأجسام المدمجة فائقة الكثافة (CUDOs) – مصطلح يستخدم لوصف الكويكبات الأكثر كثافة من أي عنصر طبيعي على الأرض.

المصدر: Live Science

By مامفو بريشيا

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