تشير أدلة جديدة إلى أن صيادي العصر الحجري في بلجيكا استخدموا قاذفات الرمح

كشفت دراسة رائدة عن أدلة تشير إلى أن سكان العصر الحجري في بلجيكا كانوا يستخدمون رماة الرمح كأسلحة منذ أكثر من 30,000 ألف عام. وحللت الدراسة، التي أجراها فريق من علماء الآثار من جامعة لييج، أكثر من 300 قطعة أثرية من الصوان تم اكتشافها في موقع قناة مايسيير الأثري في جنوب بلجيكا. من بين هذه القطع الأثرية، أظهرت 17 قطعة كسورًا صغيرة تشير إلى استخدامها كنقاط مقذوف.

وفقًا لجوستين كوب، المؤلف الرئيسي للدراسة، فإن جميع الكسور الموجودة على القطع الأثرية المصنوعة من الصوان كانت متوافقة مع تلك التي سببها رماة الرمح. يدفع هذا الاكتشاف الجدول الزمني لاستخدام رماة الرمح في أوروبا إلى ما يزيد عن 10,000 عام، مما يتحدى الافتراضات السابقة التي أرجعت تاريخ استخدامها إلى حوالي 17,000 إلى 18,000 عام مضت في Placard Cave بفرنسا.

قاذفات الرمح، والمعروفة أيضًا باسم atlatls، هي أسلحة قديمة تتكون من عمود به خطاف أو كوب في أحد طرفيه يعمل على زيادة قوة ذراع القاذف لدفع السهام بسرعة عالية. كانت نقاط السهام، المصنوعة من الصوان في هذه الحالة، هي كل ما تبقى من الأسلحة الأصلية، حيث تدهورت الأعمدة الخشبية منذ فترة طويلة.

استخدم فريق البحث مزيجًا من الفحص البصري والتحليل المجهري لتحديد أنماط الكسر المميزة المميزة لنقاط الصوان من رماة الرمح. ومن خلال مقارنة هذه الأنماط مع تلك التي تنتجها أسلحة المقذوفات المختلفة، مثل الرماح والسهام، أكدوا أن جميع نقاط الصوان السبعة عشر من قناة مايسيير كانت تستخدم بالفعل في رماة الرمح.

تسلط النتائج الضوء على أساليب الصيد التي استخدمها إنسان العصر الحجري وتأثيرها على التطور البشري. ومع ذلك، لاحظ الباحثون أن اختيار الأسلحة المقذوفة ربما تأثر بممارسات الصيد التقليدية وليس أي تفوق متأصل. غالبًا ما كان الصيادون المنفردون يفضلون الأقواس والسهام، بينما كان الصيادون في المجموعات الكبيرة يفضلون الرماح.

وفي حين تقدم الدراسة رؤى مهمة حول استخدام رماة الرمح بين صيادي العصر الحجري في أوروبا، فقد أثار بعض الخبراء مخاوف بشأن رفض الورقة للدراسات العلمية السابقة حول هذا الموضوع. وأشار لودوفيك سليماك، عالم الآثار في المركز الوطني الفرنسي للبحث العلمي، إلى أن دراسات أخرى قد أخذت في الاعتبار بالفعل حجم وأنماط كسر نقاط المقذوفات.

بتمويل من مجلس البحوث الأوروبي والصندوق الوطني البلجيكي للبحث العلمي، تُثري هذه الدراسة فهمنا لاستراتيجيات الصيد المبكرة التي استخدمتها مجتمعات العصر الحجري في أوروبا وكيف شكلت هذه الأساليب حياتهم وهياكلهم الاجتماعية.

أسئلة وأجوبة

ما هو قاذف الرمح؟

قاذف الرمح، المعروف أيضًا باسم أتلاتل، هو سلاح من عصور ما قبل التاريخ يتكون من مقبض رمي بخطاف أو كوب في أحد طرفيه. يستخدم الرافعة المالية لدفع الرمح أو السهام بسرعة عالية.

ما هي المصنوعات اليدوية المصنوعة من الصوان المستخدمة؟

تم العثور على قطع الصوان الأثرية التي تم اكتشافها في الموقع الأثري لقناة مايسيير في بلجيكا، وهي عبارة عن نقاط مقذوف تستخدم في رماة الرمح.

لماذا يعد هذا الاكتشاف مهمًا؟

ويدفع هذا الاكتشاف الجدول الزمني لاستخدام رماة الرمح في أوروبا إلى ما يزيد عن 10,000 عام، مما يتحدى الافتراضات السابقة حول ظهورهم في المنطقة.

كيف حدد الباحثون استخدام نقاط الصوان؟

استخدم الباحثون الفحص البصري والتحليل المجهري لتحديد أنماط الكسور المميزة على نقاط الصوان التي كانت متوافقة مع تلك التي سببها رماة الرمح.

ما هي طرق الصيد المختلفة المستخدمة؟

استخدم صيادو العصر الحجري أسلحة مقذوفة مختلفة، بما في ذلك رماة الرمح والأقواس والسهام والرماح. يعتمد اختيار السلاح على عوامل مثل أساليب الصيد وأحجام المجموعات.