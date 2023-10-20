توصلت الدراسة إلى أن الطفيليات تتلاعب بمضيفيها باستخدام الجينات المسروقة

اكتشف العلماء في مركز RIKEN لأبحاث ديناميكيات النظم الحيوية طريقة رائعة تستخدمها الطفيليات للتلاعب بمضيفيها: الجينات المسروقة المكتسبة من خلال نقل الجينات الأفقي. تكشف الدراسة، التي نشرت في مجلة Current Biology، أن الطفيليات تمتلك القدرة على التلاعب بسلوك المضيف من أجل بقائها وتكاثرها.

أحد الأمثلة على هذا التلاعب يظهر في ديدان شعر الخيل. تولد هذه الديدان في الماء وتعتمد على الحشرات المائية لنقلها إلى اليابسة. بمجرد وصولها إلى مضيفيها الأرضيين، مثل الصراصير أو فرس النبي، تتلاعب الديدان بسلوكها لضمان إعادتها في النهاية إلى الماء، حيث يمكنها مواصلة دورة حياتها. في حين أن الدراسات السابقة اقترحت استخدام التقليد الجزيئي بواسطة الطفيليات، إلا أن الآلية الدقيقة وراء هذه الظاهرة ظلت بعيدة المنال.

لتسليط الضوء على هذا الموضوع، قام الباحثون بفحص التعبير الجيني في دودة شعر الخيل Chordodes بينما كانت تتلاعب بمضيفها السرعوف. واكتشفوا أن الدودة تعبر عن أكثر من 3,000 جين بشكل أكثر كثافة أثناء التلاعب، مما يشير إلى إنتاج البروتينات التي تؤثر على الجهاز العصبي للمضيف. في المقابل، ظل التعبير الجيني في أدمغة السرعوف دون تغيير مقارنة بأدمغة السرعوف غير المصابة.

ثم حول الباحثون انتباههم إلى أصول الجينات المشاركة في التحكم بالمضيف. ووجدوا أن العديد من جينات دودة شعر الخيل كانت مشابهة بشكل ملحوظ لتلك الموجودة في فرس النبي. ويشير هذا إلى أن الجينات تم الحصول عليها من خلال نقل الجينات الأفقي، وهي عملية يتم فيها نقل الجينات بين الكائنات الحية دون تكاثر. يمكن أن يكون لنقل الجينات الأفقي عواقب تطورية كبيرة، مما يمكّن الكائنات الحية من اكتساب جينات أو وظائف جديدة بسرعة.

دعم المزيد من التحليل فكرة أن التقليد الجزيئي الذي لوحظ في ديدان شعر الخيل هو نتيجة لانتقال الجينات الأفقية من فرس النبي. وجد الباحثون أن الجينات الرئيسية المشاركة في التلاعب بالمضيف تتطابق مع تلك الموجودة في فرس النبي، لكنها كانت غائبة أو مختلفة في أنواع دودة شعر الخيل التي لا تستخدم مضيف فرس النبي. ويبدو أن هذه الجينات المحاكية، وخاصة تلك المرتبطة بالتعديل العصبي، وجاذبية الضوء، وإيقاعات الساعة البيولوجية، تلعب دورًا حيويًا في معالجة المضيف.

وقد لوحظ على نطاق واسع نقل الجينات الأفقي في البكتيريا كآلية لتطور مقاومة المضادات الحيوية. إن اكتشاف هذه العملية بين الكائنات متعددة الخلايا يقدم رؤى قيمة حول التطور. ويأمل الباحثون في استخدام الدودة الشعرية كنموذج لمواصلة التحقيق في نقل الجينات الأفقي وتعزيز فهمنا للتكيف التطوري.

مصادر:

- الدراسة الأصلية: علم الأحياء الحالي، "يمكّن النقل الجيني الأفقي من المحاكاة السلوكية ويوفر تكيفًا خفيًا في النيماتومورف الطفيلي"

– مركز RIKEN لأبحاث ديناميكيات النظم الحيوية: https://www.riken.jp/en/news_pubs/research_news/pr/2021/20211020_1/