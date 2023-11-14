العلماء يصنعون القرد الوهمي: طفرة في أبحاث الخلايا الجذعية

حقق العلماء في الصين إنجازا هائلا في أبحاث الخلايا الجذعية من خلال إنشاء قرد كيميرا بنجاح مع مجموعتين من الحمض النووي. يمتلك هذا المخلوق غير العادي أطراف أصابع وعينين خضراء متوهجة، نتيجة لمزيج من البيض المخصب المتميز وراثيًا من نفس النوع. لسوء الحظ، انقطعت حياة قرد الكيميرا بعد 10 أيام فقط بسبب فشل الجهاز التنفسي وانخفاض حرارة الجسم.

وأشاد الباحثون، بقيادة مهندس الإنجاب تشن ليو من الأكاديمية الصينية للعلوم، بهذا الإنجاز باعتباره هدفًا طال انتظاره في هذا المجال. من خلال إنشاء خيمرا قرد مع عناصر من مجموعتي الحمض النووي، يمهد هذا الإنجاز الطريق لتوليد نماذج قرد أكثر دقة ودقة لدراسة الأمراض العصبية وغيرها من البحوث الطبية الحيوية.

ومن أجل تحقيق هذا العمل الفذ، قام العلماء بتطوير العديد من خطوط الخلايا الجذعية للقردة متعددة القدرات. تم اختبار هذه الخلايا الجذعية بدقة ووسمها ببروتين فلوري أخضر، مما سمح للباحثين بتتبع نمو وتطور الأنسجة المشتقة من الخلايا الجذعية. ثم تم حقن الخلايا الجذعية في أجنة القرود المبكرة ثم تم زرعها بعد ذلك في إناث قرود المكاك. ومن بين 12 حالة حمل، تم تسجيل ستة ولادات حية.

من خلال إثبات أن الخلايا الجذعية للقردة الساذجة متعددة القدرات يمكنها التمايز في الجسم الحي إلى الأنسجة المختلفة التي تشكل جسم القرد، فإن هذه الدراسة تعمق فهمنا للإمكانات التنموية للخلايا الجذعية متعددة القدرات في الأنواع الرئيسية. على الرغم من أن الكيميرا قد تم إنشاؤها من قبل، إلا أن هذا يمثل أول ولادة حية لكيميرا الرئيسيات يتم تحقيقها من خلال استخدام الخلايا الجذعية.

تم نشر النتائج الرائدة لهذه الدراسة في المجلة العلمية Cell، مما أضاف إلى الكم المتزايد من المعرفة والقدرات في أبحاث الخلايا الجذعية. وبينما يواصل العلماء استكشاف التطبيقات المحتملة لأبحاث الكيميرا، فإن الاعتبارات الأخلاقية والخطوات الحذرة للأمام لها أهمية قصوى.

الأسئلة الأكثر شيوعًا (FAQ)

ما هو الكيميرا؟

في سياق هذه المقالة، يشير الوهم إلى كائن حي تم إنشاؤه عن طريق الجمع بين خلايا أو أنسجة متميزة وراثيًا من أنواع مختلفة.

ما هي الخلايا الجذعية؟

الخلايا الجذعية هي خلايا غير متمايزة قادرة على التطور إلى أنواع مختلفة من الخلايا المتخصصة في الجسم. لديهم إمكانات كبيرة للبحث الطبي والطب التجديدي.

لماذا يعتبر هذا البحث مهما؟

إن إنشاء قرد كيميرا بمجموعتين من الحمض النووي من خلال أبحاث الخلايا الجذعية يفتح إمكانيات جديدة لدراسة الأمراض العصبية وإجراء دراسات الطب الحيوي. فهو يوفر نموذجًا أكثر دقة للباحثين لفهم وتطوير العلاجات المحتملة للحالات المعقدة.

ما هي المخاوف الأخلاقية المحيطة بأبحاث الوهم؟

تثير أبحاث الكيميرا اعتبارات أخلاقية تتعلق برعاية الحيوان، والتلاعب بالمواد الوراثية، والعواقب المحتملة غير المعروفة. ويجب على العلماء وصناع السياسات أن يتعاملوا بعناية مع هذه المخاوف لضمان ممارسات بحثية مسؤولة وأخلاقية.