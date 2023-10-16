مجموعة النجوم الشابة القريبة من الثقب الأسود تتحدى نظريات تكوين النجوم

اكتشف الباحثون أن العنقود النجمي IRS13، الواقع بالقرب من الثقب الأسود الهائل Sagittarius A* في مركز مجرتنا، أصغر بكثير مما كان يعتقد سابقًا. يتحدى هذا الاكتشاف النظريات الموجودة حول تكوين النجوم في محيط الثقوب السوداء ويقدم رؤى جديدة حول تاريخ ومستقبل مجرتنا.

وقام فريق البحث الدولي، بقيادة الدكتور فلوريان بايسكر من جامعة كولونيا، بتحليل البيانات من تلسكوبات متعددة تمتد لعدة عقود لدراسة مجموعة النجوم IRS13 بالتفصيل. ووجدوا أن عمر النجوم في العنقود لا يتجاوز بضع مئات الآلاف من السنين، وهو أصغر بكثير مما كان متوقعا.

إن وجود العديد من النجوم الشابة بالقرب من الثقب الأسود الهائل يتناقض مع ما تتنبأ به النظريات الحالية. من المفترض أن يؤدي الإشعاع عالي الطاقة وقوى المد والجزر إلى صعوبة تواجد النجوم الشابة في هذه المنطقة. ومع ذلك، يشير الفريق إلى أن IRS13 كان لديه تكوين مضطرب، متأثرًا بعوامل مثل الاحتكاك مع الوسط البينجمي، والاصطدامات مع مجموعات النجوم الأخرى، وديناميكياته الداخلية. في نهاية المطاف، استحوذت جاذبية الثقب الأسود على العنقود، مما أدى إلى تكوين صدمة قوسية وتحفيز المزيد من تكوين النجوم.

استخدمت الدراسة أيضًا تلسكوب جيمس ويب الفضائي (JWST)، والذي قدم طيفًا من مركز المجرة خاليًا من التداخل الجوي. وكشف هذا التحليل الطيفي عن وجود جليد مائي، يوجد عادة حول الأجسام النجمية الصغيرة، مما يوفر دليلا إضافيا على صغر عمر النجوم القريبة من الثقب الأسود.

وأشار الدكتور ميشال زاجاتشيك، العالم في جامعة ماساريك، إلى أن IRS13 يحمل المفتاح لفهم أصل تجمعات النجوم الكثيفة في مركز مجرتنا. تشير النتائج إلى أن النجوم الصغيرة جدًا ربما تكونت في مجموعات نجمية مثل IRS13 بالقرب من الثقب الأسود الهائل.

يتحدى هذا البحث الافتراضات السابقة حول تكوين النجوم بالقرب من الثقوب السوداء ويفتح الفرص لمزيد من البحث في العلاقة بين المحيط المباشر للثقب الأسود والمناطق التي تبعد عدة سنوات ضوئية.

مصادر:

– عنوان الدراسة: “التجمع النجمي المتبخر الضخم IRS 13 بالقرب من Sgr A*. I. الكشف عن تجمعات كثيفة من الأجسام المغبرة في تجمع IRS 13”

– مجلة الفيزياء الفلكية

- تلسكوب جيمس ويب الفضائي (JWST)

– تعريف الثقب الأسود

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