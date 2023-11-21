نجوم مصاصي الدماء: مزدهرة في أنظمة النجوم الثلاثية

لطالما انبهرت الفيزياء الفلكية بتنوع النجوم وسلوكياتها الفريدة. وبينما تفضل بعض النجوم الوجود الانفرادي، يشكل البعض الآخر أزواجًا أو حتى مجموعات. ولكن من بين الترتيبات النجمية المختلفة، يوجد نوع غريب يعرف باسم النجوم مصاصة الدماء، والتي وجد أنها تزدهر في الأنظمة النجمية الثلاثية.

وقد سلطت الأبحاث الحديثة التي أجراها علماء في جامعة ليدز في المملكة المتحدة الضوء على هذه الظاهرة المثيرة للاهتمام. ومن خلال تحليل البيانات الواردة من القمر الصناعي غايا التابع لوكالة الفضاء الأوروبية، والذي قام بمسح ما يقرب من ملياري جرم سماوي، اكتشف الباحثون أدلة تشير إلى أن النجوم مصاصة الدماء، والمعروفة أيضًا باسم نجوم Be، تميل إلى الوجود في أنظمة نجمية ثلاثية.

النجوم Be هي مجموعة فرعية من نجوم B، وتتميز بدورانها السريع ووجود قرص محيطي حولها. غالبًا ما يكون لهذه النجوم الحارة والمشرقة ذات اللون الأزرق والأبيض نجم مصاحب آخر. ومع ذلك، كشف البحث أن نجوم Be تظهر عددًا أقل من توقيعات النجوم المرافقة مقارنة بنجوم B العادية.

ولكشف هذا اللغز، قام العلماء بفحص مجموعة مختلفة من البيانات ووجدوا أن نجوم Be قد يكون لديها نجم ثالث في نظامها يعمل بمثابة "مصاص دماء مألوف". ووجود هذا النجم الإضافي قد يجبر النجم المرافق على الاقتراب من نجم Be الشره، مما يؤدي إلى استنزاف غلافه الجوي. النجم الثالث، كونه أكثر بعدا، قد يتجنب الكشف عنه، وهو ما يفسر غيابه عن مجموعة البيانات الأولية.

تسلط هذه النتائج الضوء على مدى تعقيد عملية تكوين النجوم وتطورها، مما يؤكد أهمية دراسة ليس فقط الأنظمة النجمية الثنائية ولكن أيضًا الأنظمة النجمية الثلاثية. يشير الباحث الرئيسي رينيه أودماير إلى أنه خلال العقد الماضي، أدرك علماء الفلك أهمية الثنائية في تطور النجوم. ومع ذلك، تشير الأدلة إلى أنه يجب الآن النظر في دور الأنظمة النجمية الثلاثية.

ومع استمرار علماء الفلك في استكشاف السماء ليلاً باستخدام تقنيات مبتكرة مثل غايا، أصبح من الواضح أن دراسة النجوم تتطلب منظوراً متعدد الأبعاد. إن اكتشاف نجوم مصاصي الدماء المزدهرة في أنظمة النجوم الثلاثية يوفر مزيدًا من التبصر في الطبيعة الرائعة والمتنوعة لكوننا.

الأسئلة الأكثر شيوعًا (FAQ)

س: ما هي نجوم مصاصي الدماء؟

ج: النجوم مصاصة الدماء، والمعروفة أيضًا باسم نجوم Be، هي نوع من النجوم التي تدور بسرعة ولها قرص محيطي. يُطلق عليهم اسم نجوم مصاصي الدماء لأنهم يمتصون أجواء النجم المرافق لهم.

س: ماذا كشف البحث عن نجوم مصاصي الدماء؟

ج: أشار البحث إلى أن النجوم مصاصي الدماء، أو النجوم Be، تميل إلى التواجد في أنظمة النجوم الثلاثية. ولهذه النجوم نجم مرافق ثالث يلعب دوراً في تقريب النجم المرافق من النجم مصاص الدماء.

س: ما أهمية دراسة الأنظمة النجمية الثلاثية؟

ج: إن دراسة ليس فقط أنظمة النجوم الثنائية ولكن أيضًا أنظمة النجوم الثلاثية أمر بالغ الأهمية لفهم تعقيدات تكوين النجوم وتطورها. توفر أنظمة النجوم الثلاثية رؤى إضافية حول الطبيعة المتنوعة للكون.

س: كيف تم إجراء هذا البحث؟

ج: قام العلماء بتحليل بيانات من القمر الصناعي غايا التابع لوكالة الفضاء الأوروبية، والذي قام بمسح ما يقرب من ملياري جرم سماوي. ومن خلال دراسة حركات نجوم Be ورفاقها في سماء الليل، تمكنوا من التعرف على وجود نجم ثالث في النظام.

س: ماذا يعني هذا الاكتشاف بالنسبة للفيزياء الفلكية؟

ج: يسلط هذا الاكتشاف الضوء على مدى تعقيد الأنظمة النجمية والحاجة إلى منظور متعدد الأبعاد في الفيزياء الفلكية. يضيف فهم دور الأنظمة النجمية الثلاثية بعدًا جديدًا لدراسة تكوين النجوم وتطورها.