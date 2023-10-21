مراقبة النجوم النيوترونية المتصادمة: حل لتوتر هابل

اقترح علماء الفيزياء الفلكية طريقة جديدة لمعالجة التناقضات في قياس معدل توسع الكون، والمعروفة باسم "توتر هابل". كان مجتمع الفيزياء الفلكية يتصارع مع "أزمة في علم الكونيات" حيث كان هناك عدم اتساق في قياس معدل التوسع، المعروف أيضًا باسم ثابت هابل. ينشأ هذا التناقض من سلم المسافة الكونية، حيث يستخدم علماء الفلك طرقًا مختلفة لقياس المسافات النسبية على نطاقات أطول.

في دراسة حديثة، اقترح فريق دولي من علماء الفيزياء الفلكية نهجًا جديدًا لقياس التوسع الكوني من خلال مراقبة النجوم النيوترونية المتصادمة، والمعروفة أيضًا باسم كيلونوفا. يرى الباحثون أنه من خلال دراسة هذه الأحداث، يمكنهم الحصول على قياسات متسقة لثابت هابل وحل توتر هابل.

تبتعد المجرات في الكون عن بعضها البعض بمعدل متزايد باستمرار بسبب توسع الفضاء نفسه. أظهرت ملاحظات إدوين هابل في أوائل القرن العشرين أنه كلما ابتعدت المجرة، كلما تراجعت بشكل أسرع. وقد دفع هذا العلماء إلى محاولة قياس ثابت هابل، الذي يمثل معدل توسع الكون.

واقترح فريق الباحثين أن دراسة النجوم النيوترونية المتصادمة، والتي تؤدي إلى انفجارات كيلونوفا، يمكن أن توفر رؤى قيمة لقياس المسافات في الكون. ومن خلال تحليل هذه الانفجارات، اكتشفوا تماثلًا ملحوظًا، يمكن استخدامه كوسيلة جديدة لقياس المسافة.

يعتمد هذا الاقتراح على الأبحاث السابقة التي أظهرت التماثل الكروي لانفجارات الكيلونوفا وارتباطها بالفيزياء الأساسية. النتائج التي توصل إليها الفريق لها آثار محتملة لقياس عمر الكون بدقة.

في الختام، من خلال مراقبة النجوم النيوترونية المتصادمة، يأمل علماء الفيزياء الفلكية في معالجة التناقض المستمر في قياس معدل توسع الكون والتوفيق بين توتر هابل. يمكن لهذه الطريقة الجديدة لقياس المسافة أن تؤدي إلى تقديرات أكثر دقة لثابت هابل وتفتح رؤى جديدة حول طبيعة الكون.

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