تعرض صورة الأسبوع التي التقطها تلسكوب هابل الفضائي مجرة ​​NGC 3156، وهي مجرة ​​عدسية تقع بين مجرة ​​إهليلجية ومجرة حلزونية. تقع NGC 73 على بعد حوالي 3156 مليون سنة ضوئية من الأرض في كوكبة السدس، وهي أعجوبة سماوية تستحق الاستكشاف.

السدسية، الكوكبة الاستوائية الصغيرة حيث يوجد NGC 3156، لها أهمية تاريخية. سميت هذه الكوكبة على اسم آلة السدس، وهي أداة تستخدم للملاحة، ولها جذور يعود تاريخها إلى ما قبل القرن الثامن عشر بكثير. طوّر العلماء المسلمون السدسات الفلكية قبل قرون من اختراع السدسات الملاحية، وذلك باستخدام هذه الأدوات لقياس الزوايا في السماء. ومن الجدير بالذكر أن أولوغ بيك من الأسرة التيمورية قام ببناء آلة سدسية ضخمة يبلغ نصف قطرها 18 مترًا في القرن الخامس عشر في سمرقند، أوزبكستان، مما يعرض التطبيقات القديمة لهذه الأداة الفلكية.

في علم الفلك الحديث، تم استبدال السدسات بأدوات أكثر دقة تستخدم لتحديد مواقع النجوم والأجرام السماوية. على الرغم من هذا التحول، تمت دراسة NGC 3156 على نطاق واسع، مع التركيز على مجموعاتها الكروية، وتكوين النجوم الحديث، وحتى تأثير ثقب أسود هائل في مركزها، والذي يلتهم النجوم المحيطة بها.

تعتبر آلة السدس، في سياق الأدوات الملاحية، أداة قيمة لتحديد خط العرض أثناء الملاحة البحرية والجوية. تستخدم هذه الأداة الدقيقة، على شكل سدس الدائرة، تلسكوبًا ومرايا عاكسة لقياس الزاوية بين جسم سماوي، مثل النجم أو القمر، والأفق. ومن خلال مراقبة ارتفاع هذه الأجرام السماوية، يستطيع البحارة والطيارون تحديد موقعهم على الأرض بدقة. لعبت السداسيات دورًا حاسمًا في رسم المسارات عبر مساحات شاسعة وغير محددة من المحيط أو السماء.

يقدم NGC 3156 لمحة ساحرة عن عجائب الكون. من خلال الجمع بين الأهمية التاريخية والاكتشافات الحديثة، تستمر هذه المجرة العدسية في أسر علماء الفلك وإلهام المزيد من الاستكشاف للكون.

مصادر:

- صورة الأسبوع لتلسكوب هابل الفضائي

– الأهمية التاريخية للسدستانات

– مرصد أولوغ بيك في سمرقند

– علم الفلك الحديث وNGC 3156

– تعريف السدس