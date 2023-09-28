يكشف Timelapse عن تطور نظام النجوم

كشف مقطع فيديو جديد تم تجميعه من بيانات 20 عامًا من مرصد شاندرا للأشعة السينية، عن الطبيعة المتطورة لنظام نجم إيتا كاريناي. شهد هذا النظام النجمي "ثورانًا عظيمًا" عام 1838، ولا يزال من الممكن رؤية آثار هذا الحدث حتى اليوم. يعرض مقطع الفيديو بفاصل زمني البيئة الديناميكية المحيطة بنجمي النظام.

وقد رصد مرصد تشاندرا للأشعة السينية، الذي تم إطلاقه في عام 1999، العديد من الظواهر الكونية عند الأطوال الموجية للأشعة السينية، مما يوفر رؤى قيمة حول تكوين النجوم والثقوب السوداء. تقع إيتا كارينا على بعد حوالي 7,500 سنة ضوئية من الأرض، وهي جزء من كوكبة كارينا. ويتضمن فيديو اللقطات المتتابعة لقطات تم التقاطها في الأعوام 1999 و2003 و2009 و2014 و2020، وتسلط الضوء على النجمين اللذين ينبعث منهما أشعة سينية عالية الطاقة، ممثلة بالضوء الأزرق في وسط الهيكل. القطع البرتقالية المحيطة هي أيضًا من الأشعة السينية الساطعة، التي تنشأ من سحابة الغاز الضبابية المحيطة بالنجوم.

قام الباحثون بقياس تمدد غلاف الأشعة السينية المحيط بإيتا كاريناي وسحب الغاز المحيطة به. وخلصوا إلى أن غلاف الأشعة السينية قد تشكل على الأرجح أثناء الثوران العظيم في أربعينيات القرن التاسع عشر، عندما قذف إيتا كاريناي كمية كبيرة من المواد. شكلت عملية القذف سحبًا غازية تُعرف باسم سديم Homunculus. ويشير الباحثون أيضًا إلى أن غلاف الأشعة السينية الخافت، وسديم Homunculus نفسه، والحلقة الداخلية اللامعة لإيتا كاريناي، كلها تأتي من الانفجارات من النظام النجمي.

اقترح فريق الباحثين أن الثوران العظيم يتكون من انفجارين منفصلين: انفجار غاز منخفض الكثافة ينبعث منه الأشعة السينية، يليه قذف غاز كثيف مكونًا سديم القزم. ويتكهنون أيضًا بأن الانفجار العظيم قد يكون ناجمًا عن اندماج نجمي، مما يشير إلى أن إيتا كاريناي كان في يوم من الأيام نظامًا نجميًا ثلاثيًا.

قد توفر الملاحظات المستقبلية مزيدًا من الأفكار حول أصل الانفجار. وفي هذه الأثناء، يقدم مقطع الفيديو بفاصل زمني منظورًا مثيرًا حول الطبيعة الديناميكية للكون. فهو يسمح للمشاهدين برؤية البيئة المتغيرة لنظام نجم إيتا كاريناي، والتي عادة ما يتم ملاحظتها في صور ثابتة ومعقمة.

المصدر: مجلة الفيزياء الفلكية (لم يتم توفير عنوان URL)