تم الكشف عن البيئة الديناميكية لإيتا كاريناي في اللقطات المتتابعة لمرصد شاندرا للأشعة السينية

قدم مرصد تشاندرا للأشعة السينية، الذي تم إطلاقه في عام 1999، معلومات رائعة عن الكون من خلال ملاحظاته عند الأطوال الموجية للأشعة السينية. ومن اكتشافاتها نظام النجوم إيتا كاريناي، الذي تعرض لحدث كبير يعرف باسم "الثوران العظيم" في القرن التاسع عشر. الآن، تم إنشاء مقطع فيديو بفاصل زمني باستخدام عقدين من بيانات تشاندرا، يعرض البيئة الديناميكية المحيطة بنجمي إيتا كاريناي.

يقع إيتا كارينا على بعد حوالي 7,500 سنة ضوئية من الأرض، ويشتهر بسديم كارينا المذهل، والذي ظهر في إحدى الصور الأولية لتلسكوب ويب الفضائي. تم تجميع مقطع الفيديو بفاصل زمني من إطارات تشاندرا التي تم التقاطها على مدار الأعوام 1999 و2003 و2009 و2014 و2020. وهو يسلط الضوء على النجمين اللذين ينبعث منهما أشعة سينية عالية الطاقة، والتي تم تصويرها على أنها ضوء أزرق في المركز، بينما تمثل المناطق البرتقالية المحيطة الأشعة السينية الساطعة الصادرة عن سحابة الغاز الضبابية التي تحيط بالنجوم.

مؤخرًا، نشر فريق من الباحثين دراسة في مجلة الفيزياء الفلكية، حيث قاموا بشكل مباشر بقياس تمدد غلاف الأشعة السينية المحيط بإيتا كاريناي وسحب الغاز الضخمة الخاصة به. لقد حددوا قذيفة الأشعة السينية الخافتة على أنها موجة الانفجار من الانفجار العظيم في أربعينيات القرن التاسع عشر. يوفر هذا الاكتشاف رؤى جديدة حول تاريخ إيتا كاريناي، ويسلط الضوء على جانب لم يكن معروفًا من قبل.

خلال الثوران العظيم، طرد إيتا كاريناي كمية كبيرة من المواد، حيث قذف ما بين 10 إلى 45 مرة كتلة الشمس. وشكلت هذه المادة سحبًا غازية كروية تُعرف باسم سديم القزم. اكتشف الباحثون أن غلاف الأشعة السينية المحيط بالنظام النجمي من المحتمل أن يكون قد نشأ من الانفجار العظيم، تمامًا مثل سديم Homunculus. ويشير شكل الصدفة إلى أنها، بالإضافة إلى القزم والحلقة الداخلية اللامعة، كلها نتجت عن انفجارات في النظام النجمي.

اقترح الفريق أن الانفجار الكبير كان على الأرجح انفجارين منفصلين: الأول، انفجار غاز منخفض الكثافة الذي انبعث منه الأشعة السينية، يليه انبعاث الغاز الكثيف الذي شكل سديم القزم. علاوة على ذلك، اقترحوا أن الانفجار العظيم ربما كان ناجمًا عن اندماج نجمي، مما يشير إلى أن إيتا كارينا كان في السابق نظامًا نجميًا ثلاثيًا قبل أن يصبح النظام الثنائي كما هو عليه اليوم.

في حين أن الفيديو المتتابع يقدم عرضًا آسرًا للطبيعة الديناميكية للكون، فإن الملاحظات المستقبلية قد تقدم مزيدًا من الأفكار حول أصول الانفجار العظيم. ومع ذلك، يعد هذا الفيديو بمثابة تمثيل مرئي آسر، حيث يعرض البيئة الرائعة المحيطة بإيتا كاريناي.

المصدر

– مرصد شاندرا للأشعة السينية

– تلسكوب ويب الفضائي

– مجلة الفيزياء الفلكية