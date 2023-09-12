اكتشف علماء الفلك بذور النجوم المحتملة في السحب المظلمة بالأشعة تحت الحمراء

ألقت دراسة حديثة أجراها علماء الفلك باستخدام تلسكوب أتاكاما المليمتري الكبير / تحت المليمتري (ALMA) ضوءًا جديدًا على تكوين النجوم عالية الكتلة. وركز الباحثون على 39 سحابة داكنة تعمل بالأشعة تحت الحمراء (IRDCs)، وهي عبارة عن سحب ضخمة وباردة وكثيفة من الغاز والغبار يُعتقد أنها أماكن ولادة النجوم الضخمة.

اكتشف الفريق أكثر من 800 بذرة نجمية محتملة، أو نوى سحابة جزيئية، داخل IRDCs. ومن المثير للاهتمام أن 99% من هذه النوى تفتقر إلى الكتلة اللازمة لتتطور إلى نجوم ذات كتلة عالية، مما يشير إلى أن آلية تكوين النجوم ذات الكتلة العالية تختلف بشكل أساسي عن آلية تكوين النجوم منخفضة الكتلة.

أحد النتائج المثيرة للاهتمام من الدراسة هو توزيع هذه النوى. في العناقيد النجمية، عادة ما يتم تجميع النجوم ذات الكتلة العالية معًا، بينما يتم توزيع النجوم منخفضة الكتلة على نطاق أوسع. ومع ذلك، وجد الباحثون أن مواقع النوى ذات الكتلة الأعلى داخل IRDCs لم تظهر أي تفضيل مقارنة بمواقع النوى ذات الكتلة الأقل. وبدلًا من ذلك، لاحظ الفريق أن النوى الأكثر كثافة تميل إلى التركيز محليًا. ويشير هذا إلى أن النوى الأكثر كثافة، وليس مجرد النوى الأكثر ضخامة، قد تكون مقدمة للنجوم ذات الكتلة العالية.

يعد فهم تكوين النجوم ذات الكتلة العالية أمرًا بالغ الأهمية لأنها تلعب دورًا حيويًا في تطور الكون. تساهم النجوم عالية الكتلة في إطلاق العناصر الثقيلة وموتها الانفجاري حيث تخلق المستعرات الأعظم موجات صدمية تشكل البيئات المحيطة بها. ومع ذلك، ونظرًا لندرتها، ظلت الآلية التي تتشكل بها النجوم الضخمة غير مفهومة جيدًا.

توفر هذه الدراسة رؤى قيمة حول المراحل المبكرة من تكوين النجوم عالية الكتلة. من خلال تحديد بذور النجوم المحتملة داخل IRDCs، يمكن لعلماء الفلك توسيع فهمهم للعمليات المعقدة التي تنطوي عليها ولادة النجوم الضخمة.

مصادر:

- "مسح ALMA لتكتلات داكنة عالية الكتلة يبلغ قطرها 70 ميكرومترًا في المراحل المبكرة (ASHES). تاسعا. الخصائص الفيزيائية والتوزيع المكاني للنوى في IRDCs "- كاهو موري، باتريسيو سانهويزا، فوميتاكا ناكامورا، تشيتشو تشانغ، جيوفاني ساباتيني، هنريك بوثر، شينغ لو، شانغو لي، غيدو غاراي، جيمس إم جاكسون، فرناندو أ. أولغوين، دانييل تافويا , كينيتشي تاتيماتسو، ناتسوكو إيزومي، تاكيشي ساكاي، أندريا سيلفا (The Astrophysical Journal) DOI: 10.3847/1538-4357/acccea

- مصفوفة أتاكاما المليمترية/تحت المليمترية الكبيرة (ALMA)

– مجلة الفيزياء الفلكية