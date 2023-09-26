اختراقات في دراسة نظام الكواكب الخارجية TRAPPIST-1

حقق باحثون من جامعة مونتريال تقدمًا كبيرًا في فهم نظام الكواكب الخارجية TRAPPIST-1. هذا النظام، الذي يتكون من سبعة كواكب خارجية بحجم الأرض، أثار اهتمام العلماء منذ فترة طويلة وأثار الآمال في العثور على بيئات صالحة للحياة خارج نظامنا الشمسي.

استخدم الفريق، بقيادة طالبة الدكتوراه أوليفيا ليم، تلسكوب جيمس ويب الفضائي (JWST) لمراقبة TRAPPIST-1 b، الكوكب الخارجي الذي يدور بالقرب من نجم النظام. كانت هذه الملاحظات جزءًا من أكبر برنامج للمراقبين العامين (GO) بقيادة كندا خلال السنة الأولى من تشغيل تلسكوب جيمس ويب الفضائي. لاحظ الباحثون أيضًا ثلاثة كواكب أخرى في النظام: TRAPPIST-1 c وg وh.

وباستخدام تقنية التحليل الطيفي النافذ، قام الباحثون بتحليل الضوء الصادر من النجم المركزي أثناء مروره عبر الغلاف الجوي لـ TRAPPIST-1 b أثناء العبور. وقد سمح لهم ذلك بالتعرف على الجزيئات والذرات الموجودة في الغلاف الجوي للكوكب الخارجي.

وكانت إحدى النتائج الرئيسية للدراسة هي الدور الهام للتلوث النجمي، والذي يشير إلى تأثير سمات النجم على قياسات الغلاف الجوي للكوكب الخارجي. وجد الفريق أدلة دامغة على أن التلوث النجمي يشكل أطياف انتقال TRAPPIST-1 b ومن المحتمل الكواكب الأخرى في النظام. يمكن للنشاط النجمي، مثل البقع الداكنة، والوجه الساطع، وأحداث التوهج، أن يخلق "إشارات شبحية" قد تربك عمليات رصد الغلاف الجوي للكوكب الخارجي.

تسلط الدراسة الضوء على أهمية أخذ التلوث النجمي بعين الاعتبار عند التخطيط لعمليات الرصد المستقبلية لأنظمة الكواكب الخارجية. وهذا أمر بالغ الأهمية بشكل خاص لأنظمة مثل TRAPPIST-1، التي تدور حول نجم قزم أحمر معروف بطبيعته النشطة.

لا يزال المزيد من التحليل لنظام TRAPPIST-1 مستمرًا، ومن المتوقع أن تؤدي المزيد من الملاحظات والبيانات إلى تعزيز فهمنا لهذه الكواكب الخارجية المثيرة للاهتمام وقابليتها للسكن المحتملة.

مصادر:

– رسائل مجلة الفيزياء الفلكية