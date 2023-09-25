وميض النجوم: المحاكاة ثلاثية الأبعاد والصوت تكشف الأسرار الموجودة في الداخل

حقق العلماء في جامعة نورث وسترن اكتشافًا رائدًا في دراستهم للنجوم. ولأول مرة، قاموا بتطوير محاكاة ثلاثية الأبعاد تستكشف تموج الطاقة من قلب النجم الضخم إلى سطحه الخارجي. توفر هذه المحاكاة رؤى جديدة حول "الوميض" المتأصل الذي تمتلكه النجوم.

تتلألأ النجوم ليس فقط بسبب انحناء ضوء النجوم في غلافنا الجوي، ولكن أيضًا بسبب موجات الغاز المتموجة على أسطحها. ومع ذلك، فإن هذه الموجات غير محسوسة للتلسكوبات الحالية. لقد سمحت لهم عمليات المحاكاة التي أجراها فريق جامعة نورث وسترن، للمرة الأولى، بتحديد الوميض الفطري للنجوم.

بالإضافة إلى ذلك، قام الفريق بتحويل هذه الموجات إلى صوت، مما يتيح للمستمعين سماع ما بداخل النجم وتجربة وميضه الطبيعي. يفتح هذا الاختراق إمكانيات جديدة لفهم العمليات التي تحدث في أعماق النجوم.

تحتوي جميع النجوم على منطقة الحمل الحراري، وهي منطقة مضطربة حيث تتحرك الغازات وتدفع الحرارة إلى الخارج. يشبه الحمل الحراري داخل النجوم العملية التي تغذي العواصف الرعدية، حيث ينخفض ​​الهواء البارد ويسخن ثم يرتفع مرة أخرى. تولد هذه العملية موجات تجعل ضوء النجوم خافتًا وسطعًا، مما ينتج عنه وميضًا خفيفًا.

سعى الفريق إلى وضع نموذج للحمل الحراري الخفي في قلوب النجوم الضخمة. ومن خلال الاعتماد على الدراسات السابقة، بما في ذلك جميع الفيزياء ذات الصلة، تتنبأ عمليات المحاكاة بدقة بكيفية تغير سطوع النجم اعتمادًا على الموجات الناتجة عن الحمل الحراري.

لعزل الموجات التي تصل إلى السطح وتخلق وميضًا، طور الفريق مرشحًا يصف كيفية ارتداد الموجات داخل عمليات المحاكاة. تسمح لهم تقنية "العزل الصوتي" هذه بالقياس الدقيق لكيفية توليد الموجات بواسطة الحمل الحراري الأساسي وكيفية تأثيرها على سطوع النجم.

علاوة على ذلك، طبق الباحثون مرشحهم على الموجات المقاسة الخارجة من قلب الحمل الحراري، واصفين بدقة كيف يغير النجم هذه الموجات. ثم قاموا بتطوير مرشح مختلف لكيفية ارتداد الموجات داخل النجم الحقيقي. ومن خلال تطبيق هذا المرشح، قاموا بإنشاء عمليات محاكاة توضح كيف ستظهر الموجات إذا تم مشاهدتها من خلال تلسكوب قوي.

ولأخذ النتائج التي توصلوا إليها خطوة أبعد، قام الفريق بتحويل هذه المحاكاة إلى صوت عن طريق زيادة ترددات الموجات لجعلها مسموعة. تتوافق الأصوات المختلفة مع الموجات التي تنتجها النجوم ذات الأحجام المختلفة أو الساطعة.

لا يقدم هذا البحث الرائد رؤى جديدة حول الأعمال الداخلية للنجوم فحسب، بل يفتح أيضًا إمكانيات للتلسكوبات الفضائية المستقبلية لمراقبة المناطق المركزية حيث تتشكل العناصر الأساسية للحياة.

مصادر:

- جامعة نورث وسترن

- علم الفلك الطبيعي