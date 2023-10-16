أهمية اللياقة البدنية مع تقدمك في العمر

في عالم اليوم المحموم، من السهل إهمال صحتنا الجسدية. ومع ذلك، مع تقدمنا ​​في العمر، يصبح إعطاء الأولوية للياقة البدنية أمرًا متزايد الأهمية. يمكن أن تساعد التمارين المنتظمة وتدريبات المقاومة في مكافحة فقدان العضلات المرتبط بالعمر وتحسين نوعية الحياة بشكل عام.

يؤثر ساركوبينيا، وهو فقدان وظيفة العضلات وكتلتها المرتبط بالعمر، على جزء كبير من كبار السن في جميع أنحاء العالم. ترتبط هذه الحالة بزيادة خطر السقوط وأمراض القلب والأوعية الدموية والأمراض الأيضية ومشاكل صحية أخرى.

أظهرت الدراسات أن دمج تدريب المقاومة في برنامج تمرين يمكن أن يساعد في إبطاء معدل تدهور العضلات وحتى منع فقدان بعض وظائف العضلات. بناء قوة العضلات أمر بالغ الأهمية في مكافحة ضمور العضلات. تشير الأدلة الحديثة إلى أن انخفاض قوة العضلات هو عامل رئيسي يساهم في هذه الحالة.

لا يجب أن يكون تدريب المقاومة مكثفًا أو شديدًا. يمكن أن يتضمن ذلك ببساطة أنشطة مثل صعود السلالم أو حمل البقالة. من خلال ممارسة النشاط البدني بانتظام، يمكنك تحسين قوة العضلات، والقدرة على التحمل، واللياقة البدنية بشكل عام.

ممارسة التمارين الرياضية بانتظام يمكن أن يكون لها أيضًا تأثير إيجابي على حياتك اليومية. يمكن أن يساعدك على أداء المهام اليومية دون الشعور بالإرهاق الجسدي. بالإضافة إلى ذلك، فإن البقاء نشيطًا بدنيًا يمكن أن يخلق ذكريات دائمة مع أحبائك ربما لم تكن قادرًا على تجربتها بطريقة أخرى.

لم يفت الأوان أبدًا للبدء في إعطاء الأولوية لصحتك البدنية. يمكن أن يساعدك دمج تدريب المقاومة في روتينك في الحفاظ على قوة العضلات وتحسين نوعية حياتك بشكل عام مع تقدمك في العمر.

مصادر:

– زاكاري جيلين، أخصائي فيزيولوجي التمارين الرياضية وأخصائي معتمد في القوة والتكييف

– دراسة عن فقدان وظيفة العضلات والكتلة المرتبطة بالعمر: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25339915

– معلومات عن الساركوبينيا: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5759630/