تدريب المقاومة لكبار السن: تحسين نوعية الحياة ومنع فقدان العضلات

مع تقدمنا ​​في العمر، تزداد أهمية إعطاء الأولوية للياقة البدنية والصحة من أجل الحفاظ على قدرتنا على أداء المهام اليومية دون الشعور بالإرهاق الجسدي. إن البقاء نشيطًا بدنيًا مع تقدمنا ​​في السن لا يحسن نوعية حياتنا فحسب، بل يسمح لنا أيضًا بمواصلة خلق ذكريات خاصة مع أحبائنا. إحدى الطرق الفعالة للحفاظ على الوظيفة البدنية ومنع فقدان العضلات المرتبط بالعمر هي تدريب المقاومة.

يتضمن تدريب المقاومة، المعروف أيضًا باسم تدريب القوة، أداء تمارين تتحدى العضلات للتغلب على المقاومة. يمكن أن يتخذ أشكالًا مختلفة ويمكن تخصيصه ليناسب احتياجات الفرد مع تقدمه في السن. يمكن أن يساعد دمج تدريبات المقاومة في روتين التمارين لدينا في مكافحة التدهور الطبيعي في وظيفة العضلات وكتلتها الذي يحدث مع تقدم العمر، والمعروف باسم ضمور العضلات. يرتبط ضمور العضلات بزيادة خطر السقوط وأمراض القلب والأوعية الدموية والأمراض الأيضية ومشاكل صحية أخرى.

تشير الأبحاث الحديثة إلى أن انخفاض قوة العضلات يعد عاملاً مهمًا يساهم في الإصابة بضمور العضلات. ولذلك، فإن تنفيذ برنامج تدريب المقاومة المناسب الذي يركز على تحسين القوة أمر ضروري في مكافحة هذا الانخفاض أو عكسه. لقد ثبت أن تدريب القوة بانتظام باستخدام الأوزان المتوسطة إلى الثقيلة فعال في الوقاية من ضمور العضلات ويعتبر آمنًا عند القيام به بشكل صحيح. ومع ذلك، من المهم طلب التوجيه من المتخصصين المؤهلين، مثل المدربين الشخصيين أو المتخصصين في القوة والتكييف، لضمان الشكل والتقنية المناسبين.

وفقا للجمعية الوطنية للقوة والتكييف، يجب على كبار السن المشاركة في تدريبات القوة يومين إلى ثلاثة أيام في الأسبوع. يجب أن تتضمن التدريبات تمارين تتضمن مفاصل متعددة لكل مجموعة عضلية رئيسية، مع تكرار من ستة إلى 12 مجموعة. يجب ضبط الشدة بين 50% إلى 85% من الحد الأقصى للتكرار الواحد للفرد. يوصى بالراحة لمدة دقيقتين إلى ثلاث دقائق بين المجموعات، مما يتيح وقتًا كافيًا للتعافي. يُقترح أن يقوم كبار السن بتنفيذ هذا البرنامج يومين إلى ثلاثة أيام في الأسبوع، مع 24 إلى 48 ساعة بين الجلسات.

إن تنفيذ برنامج تدريب على المقاومة مصمم خصيصًا لتلبية احتياجاتك وأهدافك الخاصة يمكن أن يعزز القوة بشكل كبير ويعزز صحة العضلات والعظام مع تقدمك في العمر. في حين أن الإرشادات المذكورة أعلاه توفر إطارًا، فإن التشاور مع أحد المتخصصين سيسمح ببرنامج تمرين أكثر تخصيصًا. إن إعطاء الأولوية لتدريب المقاومة لا يؤدي إلى تقوية العضلات فحسب، بل يحسن أيضًا نوعية الحياة والحيوية بشكل عام لدى البالغين المتقدمين في السن.

مصادر:

يمكن أن يتخذ تدريب المقاومة أشكالًا عديدة. جيمي جريل / تيترا إيماجيس عبر Getty Images.

جيلين، ز. (2021). هل أنت متردد في تدريب المقاومة مع تقدمك في العمر؟ إليك ما تحتاج إلى معرفته. تم الاسترجاع من [المصدر].