أهمية تدريب القوة مع تقدمك في العمر

مع التقدم في السن، قد يصبح أداء بعض المهام البدنية أكثر صعوبة. ومع ذلك، فإن إعطاء الأولوية للياقة البدنية والصحة يمكن أن يساعد في تحسين نوعية حياتك بشكل عام وتسهيل القيام بالأنشطة اليومية. يمكن أن يؤدي البقاء نشيطًا بدنيًا أيضًا إلى لحظات وذكريات خاصة مع أحبائك، والتي ربما لم تكن ممكنة دون أن تكون لائقًا بدنيًا.

يلعب تدريب المقاومة، على وجه التحديد، دورًا حاسمًا في تحسين قوة العضلات. فقدان العضلات المرتبط بالعمر، والمعروف باسم ضمور العضلات، هو حالة شائعة تؤثر على كبار السن. يرتبط ضمور العضلات بزيادة خطر السقوط وأمراض القلب والأوعية الدموية والأمراض الأيضية ومشاكل صحية أخرى. من خلال دمج تدريب المقاومة في روتينك، يمكنك إبطاء معدل تدهور العضلات وحتى منع فقدان بعض العضلات.

تشير الأبحاث الحديثة إلى أن انخفاض قوة العضلات هو مساهم كبير في ضمور العضلات. ولذلك، فإن الطريقة الفعالة لمكافحة ضمور العضلات هي من خلال برنامج تدريب المقاومة المناسب الذي يعطي الأولوية لتحسين القوة. لقد ثبت أن تدريب القوة بانتظام باستخدام الأوزان المتوسطة إلى الثقيلة فعال وآمن للأفراد من جميع الأعمار، ولكن بشكل خاص لكبار السن.

ولسوء الحظ، فإن نسبة صغيرة فقط من الأمريكيين الذين تزيد أعمارهم عن 50 عامًا يشاركون في تدريبات القوة. لتدريب القوة بشكل صحيح مع تقدمك في العمر، يوصى بممارسة تدريبات القوة لمدة يومين إلى ثلاثة أيام في الأسبوع. يجب أن تتضمن هذه التدريبات تمارين تستهدف عدة مفاصل ومجموعات عضلية رئيسية، بمعدل ستة إلى 12 تكرارًا لكل مجموعة. الراحة لمدة دقيقتين إلى ثلاث دقائق بين المجموعات مهمة أيضًا، خاصة لكبار السن.

في حين أن هذه الإرشادات توفر إطارًا، فمن الضروري طلب التوجيه من متخصص مؤهل، مثل مدرب شخصي أو متخصص في القوة والتكييف، لإنشاء برنامج تمرين مصمم خصيصًا لتلبية احتياجاتك وأهدافك المحددة. من خلال اتباع برنامج تدريب القوة المناسب، يمكنك تعزيز قوة العضلات، وتحسين صحة العضلات، وتقليل خطر الإصابة بضمور العضلات والمشاكل الصحية المرتبطة بها.

مصادر:

– عنوان المقال: أهمية تدريب القوة مع تقدمك في السن

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- تعريفات:

– تدريب المقاومة: شكل من أشكال التمارين الرياضية التي تنطوي على العمل ضد قوة أو مقاومة لبناء القوة والتحمل وكتلة العضلات.

– ساركوبينيا: فقدان وظيفة العضلات وكتلتها المرتبط بالعمر.

-المجموعات: مجموعة من التكرارات للتمرين تؤدى بشكل متتابع دون راحة.

– التكرارات: عدد المرات التي تقوم فيها بتمرين معين.