مشاهدة الانفجار المذهل لـ Steamboat Geyser في حديقة يلوستون الوطنية

يعد ثوران Steamboat Geyser في متنزه يلوستون الوطني مشهدًا رائعًا يأمل العديد من الزوار في تجربته. أتيحت لكاثلين رينكيفيتش-ستوبي فرصة مذهلة لمشاهدة هذا المشهد مؤخرًا عندما اندلع أطول نبع ماء حار نشط في العالم، مطلقًا الماء الساخن والبخار لمسافة تصل إلى 400 قدم في الهواء. والتقطت مقطع فيديو لهذا الحدث، والذي أظهر عمودًا مذهلاً من البخار يتم طرده بقوة من السخان، مصحوبًا بصوت يذكرنا بمحرك نفاث.

يقع Steamboat Geyser في حوض Norris Geyser، وهو حاليًا في أكثر فتراته نشاطًا على الإطلاق. على عكس الثورات التي يمكن التنبؤ بها لبركان Old Faithful، لا يمكن التنبؤ بثورانات Steamboat إلى حد كبير، مما يجعلها ظاهرة مراوغة للمشاهدة. ومع ذلك، هناك علامات يمكن للزوار البحث عنها لزيادة فرصهم في رؤية Steamboat بكل مجدها.

وأوضح مايك بولندا، عالم الجيوفيزياء البحثي والعالم المسؤول عن مرصد بركان يلوستون، المراحل المختلفة لثوران باخرة نموذجية. تستمر المرحلة الأولية، المعروفة باسم مرحلة الماء، بضع دقائق وتتضمن إطلاق الماء إلى ارتفاع يتراوح بين 300 إلى 400 قدم. بعد ذلك، يدخل السخان في مرحلة البخار، والتي يمكن أن تستمر لمدة تصل إلى 24 ساعة مع انخفاض الشدة. التقط الفيديو الذي التقطه Rynkiewicz-Stuby مرحلة البخار من الثوران، مما يشير إلى أنه تم تصويره بعد وقت قصير من انتهاء مرحلة المياه.

يتمتع كل نبع ماء حار في يلوستون بشخصيته الفريدة وجدول ثورانه. بينما يثور بركان Old Faithful وفقًا لجدول زمني منتظم، تكون ثورانات Steamboat عشوائية تمامًا. يتوقع العلماء أن عدم القدرة على التنبؤ بـ Steamboat قد يكون بسبب افتقارها إلى العزلة عن محيطها، على عكس السخانات مثل Old Faithful أو Lone Star Geyser. على الرغم من الأبحاث المكثفة، فإن الآليات الكامنة وراء ثورانات السخانات، بما في ذلك الاختلافات بين السخانات غير المنتظمة مثل Steamboat وتلك التي يمكن التنبؤ بها مثل Old Faithful، تظل لغزًا.

أما بالنسبة للانفجارات المستقبلية لبركان ستيمبوت، فمن المستحيل التنبؤ بها على وجه اليقين. يمكن أن يحدث ذلك في أي لحظة أو يستغرق عدة سنوات قبل الانفجار التالي. ولحسن الحظ، تشهد Steamboat حاليًا فترة أكثر نشاطًا من أي وقت مضى تم تسجيلها من قبل. وفي عام 2023، انفجر نبع السخان سبع مرات بالفعل، مما يمثل زيادة في النشاط مقارنة بالسنوات السابقة. ومع ذلك، فإن الأسباب الكامنة وراء فترات النشاط العالي هذه لا تزال مجهولة.

وبينما أجرى العلماء دراسات للكشف عن أسباب الانفجارات المتكررة لبركان ستيمبوت، لم تظهر إجابات محددة. تم اعتبار التغييرات في نظام السباكة في السخان والعوامل الخارجية مثل هطول الأمطار والزلازل ومستويات المياه الجوفية بمثابة تفسيرات محتملة. ومع ذلك، هناك حاجة إلى مزيد من الأبحاث لفهم الديناميكيات المعقدة للسخانات بشكل كامل.

على الرغم من الارتفاع الأخير في الانفجارات البركانية، فقد انخفض تردد القارب البخاري خلال السنوات القليلة الماضية. وعلى الرغم من حدوث 20 ثورانًا في عام 2021 و11 ثورانًا في عام 2022، فمن المتوقع أنه بحلول نهاية عام 2023، قد يكون هناك 10 ثورانات فقط. ولا تزال الأسباب الكامنة وراء ذروة الانفجارات البركانية خلال عامي 2019 و2020 والانخفاض اللاحق غير مؤكدة.

لزيادة فرص مشاهدة ثوران باخرة، يجب على الزوار أن يظلوا يقظين بحثًا عن علامات النشاط الوشيك. تشير زيادة الأحداث البركانية الطفيفة، مع ثورانات المياه التي تتراوح من بضعة أقدام إلى عشرات الأقدام، إلى احتمال اقتراب ثوران كبير. ومع ذلك، يمكن أن تستمر هذه الانفجارات الطفيفة لعدة أيام أو حتى أسابيع قبل حدوث ثوران كبير ومستدام. بالإضافة إلى ذلك، أثناء الثورات البركانية الكبرى، من المعروف أن القارب البخاري يقوم بتصريف نبع الصهريج المجاور.

على الرغم من عدم وجود جدول زمني محدد لثوران Steamboat، إلا أن التواجد في المكان المناسب في الوقت المناسب يمكن أن يوفر تجربة رائعة لا تُنسى. سواء كان المرء محظوظًا بما فيه الكفاية ليشهد ثورانًا رائعًا أو كان عليه الانتظار بصبر حتى الثوران التالي، فإن القوة المذهلة لـ Steamboat Geyser تستمر في جذب زوار حديقة يلوستون الوطنية.

التعاريف:

السخانات: السخانات هي ينابيع ساخنة تقذف الماء والبخار بشكل متقطع إلى الهواء بسبب النشاط البركاني تحت الأرض.

باخرة السخان: يعد Steamboat Geyser أطول نبع ماء حار نشط في العالم ويقع في حديقة يلوستون الوطنية.

المؤمن القديم: Old Faithful هو نبع ماء حار مشهور ويمكن التنبؤ به في حديقة يلوستون الوطنية، والذي يثور كل 90 دقيقة تقريبًا.

مرصد بركان يلوستون: مرصد بركان يلوستون هو مركز بحث علمي يراقب النشاط البركاني والزلازل في متنزه يلوستون الوطني.

