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تسمح الطريقة الجديدة لتقدير الحالة بالتنبؤات الفعالة دون تفاصيل النموذج الأساسي

Byفيكي ستافروبولو

أكتوبر 12، 2023
تسمح الطريقة الجديدة لتقدير الحالة بالتنبؤات الفعالة دون تفاصيل النموذج الأساسي

تم تطوير طريقة جديدة لتقدير الحالة من قبل علماء الرياضيات في معهد دراسات الفضاء الجوي بجامعة تورنتو، مما يسمح بالتنبؤات الفعالة دون الحاجة إلى تفاصيل النموذج الأساسي. يمثل المشروع، الذي نُشر في مجلة Nature، تقدمًا كبيرًا في مجال تقدير الحالة.

يعد تقدير الحالة تقنية حاسمة تستخدم في تطبيقات مختلفة، مثل مراقبة العمليات الصناعية وتتبع الطائرات أثناء الطيران. يتضمن وصف حالة كائن أو نظام باستخدام البيانات المتاحة. ومع ذلك، تتطلب الطرق التقليدية معرفة النموذج الأساسي، والذي قد لا يكون متاحًا أو دقيقًا دائمًا.

تعتمد الطريقة التي طورها كيفن كورس وبراسانث ناير على الاستدلال البايزي، وهو نهج إحصائي يستخدم المعلومات السابقة حول النظام ويحسنها ببيانات جديدة. كانت المحاولات السابقة لتطبيق الاستدلال البايزي على تقديرات الحالة مكثفة حسابيًا. للتغلب على هذا التحدي، استخدم كورس وناير التقديرات العشوائية، مما يسمح بإجراء حسابات متوازية وتنبؤات فعالة.

إن أسلوب الباحثين في تقدير الحالة له آثار محتملة على مجموعة واسعة من المجالات التي يكون فيها التنبؤ الدقيق أمرًا ضروريًا. من خلال التوفيق بين ضوضاء البيانات والنماذج الرياضية، توفر هذه الطريقة تقديرات موثوقة لحالة النظام دون الحاجة إلى معرفة تفصيلية بالنموذج الأساسي.

يمثل تطوير طريقة تقدير الحالة الفعالة هذه تقدمًا كبيرًا في هذا المجال، مما يتيح تنبؤات أكثر دقة وتحسين سلامة وكفاءة العمليات المختلفة.

مصادر:
– كيفن كورس وآخرون، تقدير الحالة لنظام فيزيائي بمعادلات حاكمة غير معروفة، الطبيعة (2023). دوى: 10.1038/s41586-023-06574-8
– بريندان كيث، التقنية التي يمكنها العثور على حالة النظام من خلال البيانات وحدها، طبيعة (2023). دوى: 10.1038/d41586-023-03070-x

By فيكي ستافروبولو

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