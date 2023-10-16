دش نيزك الأوريونيد: مشهد سماوي

من المقرر أن يأسر زخة شهب الجباريات مراقبي النجوم هذا الأسبوع حيث يصل إلى ذروة نشاطه. في ليلة 21-22 أكتوبر، ستمر الأرض عبر سحابة من الغبار كانت تشكل ذيل مذنب هالي. يوفر هذا الحدث الفرصة لمراقبة ما يصل إلى 20 نيزكًا في الساعة من مكان مظلم.

سميت على اسم كوكبة أوريون، ويبدو أن نيازك أوريون تنشأ من هذا التكوين السماوي. سيكون للمقيمين في نصف الكرة الجنوبي إطلالة مميزة، حيث يقع الإشعاع في أعلى السماء الشمالية خلال هذا الوقت من العام.

لا يتطلب مشاهدة زخات شهب الجباريات أي معدات خاصة، بل فقط ملابس دافئة وقليل من الصبر. يُنصح بقضاء ساعة أو أكثر تحت النجوم، لأن هذا يسمح لعينيك بالتأقلم مع الظلام، مما يعزز فرصك في اكتشاف حتى أضعف الشهب.

يوضح الرسم البياني المنظر الجنوبي الشرقي من لندن في الساعة 03.00 بتوقيت جرينتش يوم 22 أكتوبر. عند هذه النقطة، سيكون زخات النيزك المشعة قد وصلت إلى ارتفاع معقول في السماء. ويمكن ملاحظة الشهب في أي اتجاه من هذه النقطة المحورية.

إن مشاهدة هذا المشهد الكوني يقدم تذكيرًا متواضعًا باتساع الكون وجماله. لذا، حدد موعدًا مع سماء الليل، واستعد لتندهش من روعة وابل نيزك الجباريات.

مصادر:

- زخة شهب الجباريات تصل ذروة نشاطها هذا الأسبوع

- سميت على اسم كوكبة أوريون

- ستخترق الأرض الأجزاء المركزية من سحابة الغبار التي كانت ذات يوم جزءًا من ذيل مذنب هالي

– يمكن رؤية ما يصل إلى 20 شهابًا في الساعة من موقع مظلم أثناء الذروة

- منظر باتجاه الجنوب الشرقي من لندن الساعة 03.00 بتوقيت جرينتش يوم 22 أكتوبر

– مشع في السماء الشمالية من نصف الكرة الجنوبي مما يسهل مراقبته

- ليست هناك حاجة إلى معدات خاصة، فقط الملابس الدافئة والصبر

– قضاء ساعة أو أكثر تحت النجوم يزيد من فرصة رؤية الشهب الخافتة

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