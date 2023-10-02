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ملك السماء الشمالية: استكشاف كوكبة سيفيوس

Byفيكي ستافروبولو

أكتوبر 2، 2023
ملك السماء الشمالية: استكشاف كوكبة سيفيوس

يحتل سيفيوس، ملك إثيوبيا في الأساطير اليونانية، مركز الصدارة في سماء الليل هذا الأسبوع. على الرغم من أنها قد تكون خافتة، إلا أنه من السهل نسبيًا تحديد موقع هذه الكوكبة الشمالية نظرًا لقربها من ذات الكرسي، الكوكبة الشهيرة على شكل حرف W والتي تمثل زوجة سيفيوس.

وبالنظر إلى الجنوب تقريبًا من لندن وإلى الأعلى نحو السمت، يوضح الرسم البياني رؤية سيفيوس على مدار الأسبوع. ألمع نجم في هذه الكوكبة هو نجم الديرامين، ويقع على بعد 49 سنة ضوئية من الأرض. ومن المثير للاهتمام أنه نظرًا لتقدم قطب دوران الأرض، فإن الديرامين سيعمل كنجم الشمال في عام 7500.

ومع ذلك، فإن النجم الأكثر أهمية في Cepheus هو Delta Cephei، الذي يقع على بعد حوالي 887 سنة ضوئية. في عام 1784، قام عالم الفلك الشاب جون جودريك باكتشاف رائد فيما يتعلق بدلتا سيفي. ولاحظ أن هذا النجم شهد تغيرات منتظمة ومتكررة في السطوع. وقد أثار هذا الكشف ضجة كبيرة في ذلك الوقت، حيث كانت هذه النجوم المتغيرة موضع اهتمام كبير في المجتمع الفلكي.

تابع Goodricke بجد الاختلافات في Delta Cephei كل ليلة تقريبًا حتى نهاية العام. واليوم، يعد هذا النجم بمثابة النموذج الأولي لفئة من النجوم المتغيرة المعروفة باسم المتغيرات القيفاوية. من الخصائص الفريدة لهذه النجوم أنه يمكن استخدام فترة نبضها لتحديد سطوعها المطلق، مما يجعلها لا تقدر بثمن في قياس المسافات عبر الكون.

لسوء الحظ، فإن موقع سيفيوس في سماء الليل يجعله غير مرئي من معظم المواقع في نصف الكرة الجنوبي.

مصادر:
- لا أحد.

By فيكي ستافروبولو

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