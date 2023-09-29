تحصل شركة Light Bio على الموافقة لبيع زهور البتونيا المتوهجة في الظلام

حصلت شركة Light Bio، وهي شركة ناشئة في مجال التكنولوجيا الحيوية ومقرها ولاية أيداهو، على موافقة وزارة الزراعة لبيع زهور البتونيا ذات الإضاءة الحيوية المعدلة وراثيًا في الولايات المتحدة. مستوحاة من الكائنات الحية ذات الإضاءة الحيوية الطبيعية، مثل الحشرات والحياة البحرية والفطريات، تتوهج زهور البتونيا في Light Bio عندما يتفاعل لوسيفيرين، وهو منتج من إنزيم لوسيفيراز، مع الأكسجين. لقد أسر تأثير الإضاءة الفريد هذا الناس لسنوات، وهو ما يذكرنا بالتوهج الساحر الذي نراه في اليراعات وقناديل البحر.

مؤسسا Light Bio، كارين ساركيسيان وكيث وود، اللذان لديهما خلفيات في البيولوجيا التركيبية والكيمياء على التوالي، خصصا أجزاء كبيرة من حياتهما المهنية لدراسة التلألؤ البيولوجي. كان سركيسيان قد عمل سابقًا على إدخال إنزيمات منتجة للضوء في نباتات التبغ، بينما ساعد وود في إنشاء أول نبات مُصمم وراثيًا يتوهج في الظلام في الثمانينيات، على الرغم من أن ذلك يتطلب استخدام مادة كيميائية خاصة. مع مرور الوقت، اكتشف سركيسيان ووود طريقة لجعل النباتات تبعث الضوء بشكل مستقل، مع التركيز على جزيء يسمى حمض الكافيين.

في النباتات، يساعد حمض الكافيين في بناء جدران الخلايا، ولكن في الفطريات، يتحول إلى لوسيفيرين. استغلت Light Bio هذه العملية عن طريق إدخال نيومايسين فوسفوترانسفيراز II (NPTII)، وهو الجين المسؤول عن تحويل حمض الكافيين إلى لوسيفيرين، في نباتات البطونية. والنتيجة هي زهرة منزلية شائعة تنبعث من ضوء النيون الأخضر الخاص بها في الليل أو في غياب الضوء.

بعد إجراء دراسات لتحديد ما إذا كانت زهور البتونيا التي تنتجها شركة Light Bio ستجذب آفات أكثر من زهور البتونيا العادية، وافقت وزارة الزراعة على بيع هذه الزهور المتوهجة في الظلام في السادس من سبتمبر. في حين أن هذه أخبار مثيرة بالنسبة إلى 6 شخص مدرجين في قائمة انتظار Light Bio، إلا أن هناك مخاوف من أن النباتات ذات الإضاءة الحيوية قد تؤدي إلى تعطيل النظم البيئية المحلية. ومع ذلك، عالجت Light Bio هذه المخاوف، مشيرة إلى أن زهور البتونيا تُزرع عادةً في بيئات خاضعة للرقابة مثل المنازل أو الشركات أو الحدائق النباتية. في هذه الإعدادات، الإضاءة الاصطناعية المستخدمة تتجاوز بكثير الضوء المنبعث من زهور البتونيا ذات الإضاءة الحيوية.

بشكل عام، تمثل موافقة شركة Light Bio على بيع زهور البتونيا المتوهجة في الظلام علامة بارزة في النباتات المعدلة وراثيًا. إن ابتكاراتهم وتفانيهم في الإضاءة الحيوية لديهم القدرة على جلب عناصر جمالية فريدة إلى حياة الناس، بينما يثيرون أيضًا محادثات حول تأثير الكائنات المعدلة وراثيًا على البيئة.

مصادر:

- قسم الزراعة

– لايت بيو