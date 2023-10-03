ناسا تبدأ سلسلة اختبارات RS-25 لمحركات الصواريخ SLS

بدأت وكالة ناسا سلسلة اختبارات جديدة لمحركات RS-25 في الخامس من أكتوبر كجزء من اختبار الشهادات النهائي قبل إنتاج نسخة محدثة من المحركات لصاروخ نظام الإطلاق الفضائي (SLS). ستلعب هذه المحركات دورًا حاسمًا في تشغيل مهمات Artemis إلى القمر وما بعده.

ستتألف سلسلة الاختبارات من 12 اختبارًا من المقرر إجراؤها حتى عام 2024 في منصة اختبار فريد هايز الموجودة في مركز ستينيس الفضائي التابع لناسا في ميسيسيبي. والغرض من هذه الاختبارات هو التصديق على التصميم الجديد لمحركات RS-25، والذي سيجعلها أكثر قوة. وتعد الاختبارات خطوة أساسية لشركة Aerojet Rocketdyne، المقاول الرئيسي لمحركات SLS، لإنتاج محركات لصاروخ SLS، بدءًا من Artemis V.

ستتطلب كل مهمة من مهمة Artemis أربعة محركات RS-25 لتشغيل صاروخ SLS، مما يولد قوة دفع تزيد عن 8.8 مليون رطل عند الإقلاع. ستتبع سلسلة الاختبارات القادمة نهج "اختبار وكأنك تطير"، حيث يستمر كل اختبار لمدة 500 ثانية على الأقل، وهي نفس مدة الإطلاق.

ستستخدم سلسلة الاختبار المحرك التطويري E0525 لجمع البيانات لمراجعة التصميم النهائية لـ RS-25. يشتمل هذا المحرك على مكونات رئيسية جديدة، مثل الفوهة والمحركات الهيدروليكية والقنوات المرنة والمضخات التوربينية. وقد تم تصميم هذه المكونات بناءً على ميزات من سلسلة اختبارات الشهادات الأولية التي تم الانتهاء منها في يونيو.

ستقوم سلسلة الاختبار بفحص أداء المحرك في سيناريوهات مختلفة، تتراوح من 80% إلى 113% من مستويات الطاقة. وستكون محركات RS-25 الجديدة قادرة على إنتاج ما يصل إلى 111% من الطاقة لتوفير قوة دفع إضافية. يضمن الاختبار حتى مستوى الطاقة 113% هوامش السلامة التشغيلية.

تم التخطيط لأطول اختبار في السلسلة لمدة 650 ثانية وسيتضمن اختبار انحراف للتحقق من قدرة المحرك على الدوران والحفاظ على الاستقرار أثناء الطيران. ومن المقرر إجراء الاختبار الأول في الخامس من أكتوبر لمدة 5 ثانية عند مستوى طاقة 550%.

في المجمل، ستشمل سلسلة الاختبار حوالي 6,350 ثانية من النار الساخنة. عند الانتهاء من الحملة، من المتوقع أن يتم إنتاج 24 محركًا جديدًا من طراز RS-25 باستخدام التصميم المحدث للمهام التي تبدأ بـ Artemis V.

يعد الاختبار في منصة اختبار Fred Haise أمرًا بالغ الأهمية لضمان سلامة رواد الفضاء أثناء عمليات الإطلاق المستقبلية. ستساهم البيانات والمعرفة المكتسبة من مهمات أرتميس أيضًا في تحقيق هدف ناسا المتمثل في إرسال رواد فضاء إلى المريخ.

مصادر:

– مركز ناسا ستينيس الفضائي

- ايروجيت روكيتداين.

آخر الملاحة