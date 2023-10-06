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إيلون ماسك يتوقع إطلاق المركبة الفضائية والهبوط على المريخ في غضون أربع سنوات

Byروبرت أندرو

أكتوبر 6، 2023
إيلون ماسك يتوقع إطلاق المركبة الفضائية والهبوط على المريخ في غضون أربع سنوات

خلال مقابلة في المؤتمر الدولي للملاحة الفضائية، شارك إيلون ماسك رؤيته لرحلات الفضاء بين الكواكب وقدم تنبؤات جريئة حول مستقبل صاروخ Starship التابع لشركة SpaceX.

وأعرب ماسك عن بعض الإحباط من إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية (FAA) فيما يتعلق بالجدول الزمني لاستعادة المرحلة الأولى من نظام الإطلاق. وذكر أن الحصول على التراخيص اللازمة قد يستغرق "ربما أقل من عام"، في إشارة إلى تأخيرات محتملة ناجمة عن العمليات التنظيمية.

لم تنجح المحاولة الأولى لإطلاق مجموعة Starship وSuper-Heavy Booster الكاملة في عام 2023، مع حدوث أضرار جسيمة في منصة الإطلاق. المحاولة الثانية القادمة في انتظار الموافقة التنظيمية حاليًا.

للحصول على معزز بأذرع برج الإطلاق بحلول عام 2024، أكد ماسك على الحاجة إلى إيقاع إطلاق مثير للإعجاب، الأمر الذي يتطلب الضوء الأخضر من إدارة الطيران الفيدرالية. ومع ذلك، حتى لو لم يحدث المصيد بحلول عام 2024، فلن يعيق تقدم برنامج Starlink. وذكر ماسك أنه من المتوقع أن يبدأ نشر أقمار Starlink v3 الصناعية خلال عام تقريبًا.

وبالإضافة إلى هذه التوقعات، ذكر ماسك أيضًا الهدف الطموح المتمثل في الهبوط على المريخ في غضون أربع سنوات. وهذا لا يتطلب التشغيل الناجح للمركبة الفضائية فحسب، بل يتطلب أيضًا القدرة على الهبوط بأمان على سطح المريخ. أرجع " ماسك " الإطار الزمني إلى محاذاة الكواكب كعامل رئيسي.

وفي حين أن ماسك لم يقدم الكثير من التفاصيل المحددة حول التقدم الحالي للمركبة الفضائية، إلا أنه ذكر استخلاص الدروس من الصاروخ السوفيتي N1، الذي لديه أوجه تشابه في التصميم. واجه صاروخ القمر السوفيتي أربع حالات فشل في الإطلاق، مما أدى إلى إلغاء البرنامج.

بشكل عام، سلطت مقابلة إيلون ماسك الضوء على التزامه بدفع الحدود في استكشاف الفضاء. ومع الأهداف الطموحة لإطلاق ستارشيب، ونشر ستارلينك، والهبوط على المريخ في غضون أربع سنوات، فمن المؤكد أن مساعي سبيس إكس المستقبلية ستتم مراقبتها عن كثب.

المصدر: المقال الأصلي بقلم [المؤلف]، [التاريخ]

By روبرت أندرو

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