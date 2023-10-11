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دليل جديد على اصطدام كوكب عملاق في النظام الشمسي البعيد

Byغابرييل بوتا

أكتوبر 11، 2023
دليل جديد على اصطدام كوكب عملاق في النظام الشمسي البعيد

اكتشف فريق من العلماء أدلة على حدوث تصادم بين كوكبين عملاقين يدوران حول نجم يشبه الشمس. يوفر هذا الاكتشاف رؤى قيمة حول العملية الفوضوية لتكوين الكواكب والهجرة في الأنظمة الخارجية. يأتي الدليل من حدثين غير عاديين لوحظا في سلوك النجم: سطوع مفاجئ في الأطوال الموجية للأشعة تحت الحمراء يتبعه تعتيم في الطيف البصري بعد أكثر من عامين.

كان النجم المعني، المسمى ASASSN-21qj، يعتبر في البداية غير استثنائي حتى تم اكتشاف تعتيمه المفاجئ بواسطة المسح الآلي All Sky للمستعرات الأعظم. وقد لوحظت أحداث تعتيم مماثلة في نجوم أخرى وتُعزى عادةً إلى سحب الغبار. ومع ذلك، عثر فريق البحث على شيء رائع عندما اكتشفوا صور الأشعة تحت الحمراء لـ ASASSN-21qj التي تم التقاطها قبل حدث التعتيم. كشفت هذه الصور عن سطوع كبير تزامن مع التعتيم اللاحق.

وبناءً على ملاحظات الأشعة تحت الحمراء، يقدر الباحثون أن درجة حرارة الجسم المسؤول عن السطوع تتجاوز 700 درجة مئوية. وزاد التدفق الإجمالي للأشعة تحت الحمراء القادمة من النجم بنسبة 4%، مما يشير إلى وجود كمية كبيرة من المواد المنتشرة على مساحة أكبر بـ 750 مرة من مساحة الأرض. وهذا يستبعد احتمال وجود كوكب يسبب السطوع.

يقترح الفريق أن الأحداث المرصودة هي نتيجة اصطدام بين كوكبين أرضيين فائقين أو نبتون صغيرين، وهي فئات من الكواكب غير الموجودة في نظامنا الشمسي. يجب أن يكون الاصطدام قد حدث على بعد وحدتين فلكيتين على الأقل من النجم لحساب التأخير بين السطوع الأولي والخفت اللاحق. يشير انبعاث الضوء أثناء التعتيم إلى أن المادة لا يمكن أن تكون على بعد أكثر من 16 وحدة فلكية من النجم.

يلقي هذا الاكتشاف الضوء على الطبيعة الفوضوية والديناميكية لتكوين الكواكب وهجرتها في الأنظمة الشمسية الأخرى. في حين أن المراقبة المباشرة لهذه الأحداث لا تزال صعبة، فإن الأدلة المجمعة من ASASSN-21qj توفر رؤى قيمة حول العمليات التي تشكل عالمنا.

مصادر:
- المقال الأصلي: [المصدر]
- مستكشف المسح بالأشعة تحت الحمراء واسع النطاق التابع لناسا: [المصدر]

By غابرييل بوتا

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