أدلة جديدة تشير إلى أن ومضات الراديو الغامضة ناجمة عن الزلازل النجمية

اكتشف علماء فلك من جامعة طوكيو أدلة جديدة تشير إلى أن الانفجارات الغامضة من ضوء الراديو التي تتدفق عبر الكون ناجمة عن الزلازل النجمية. وكان يُعتقد سابقًا أن هذه الانفجارات، المعروفة باسم الانفجارات الراديوية السريعة (FRBs)، تشبه التوهجات الشمسية. ومع ذلك، فقد كشف تحليل لآلاف الومضات الصادرة عن ثلاثة مصادر متكررة للتدفقات الراديوية السريعة عن أوجه تشابه مذهلة مع الزلازل.

عادةً ما تدوم الدفقات الراديوية السريعة لمدة ميلي ثانية فقط، وهي عبارة عن إطلاقات قوية للغاية لموجات الراديو، تعادل إنتاج طاقة 500 مليون شمس. نظرًا لطبيعتها سريعة الزوال، فهي تمثل تحديًا للدراسة. ولكن في السنوات الأخيرة، حقق علماء الفلك اختراقات من خلال اكتشاف مصادر التدفقات الراديوية السريعة المتكررة وحتى تحديد التدفقات الراديوية السريعة القادمة من داخل مجرة ​​درب التبانة، المنبعثة من نجم مغناطيسي، وهو نوع من النجوم النيوترونية ذات مجال مغناطيسي قوي للغاية.

يُعتقد أن النجوم المغناطيسية، بمجالاتها المغناطيسية الهائلة، تتشوه في شكلها بسبب التوتر بين سحبها المغناطيسي القوي إلى الخارج وسحب الجاذبية إلى الداخل الناجم عن نوى نجمية كثيفة. يمكن أن يتسبب هذا التشوه في تمزق النجم المغناطيسي وزلزاله، مما يؤدي إلى إطلاق مشاعل قوية وموجات راديوية - رشقات راديوية سريعة. وهذا يوفر تفسيرا محتملا لهذه الانفجارات الكونية.

لمزيد من التحقيق، أجرى علماء الفلك تحليلًا إحصائيًا يقارن توزيعات الطاقة والوقت لما يقرب من 7,000 انفجار FRB من ثلاثة مصادر مع بيانات الزلازل والتوهجات الشمسية. ووجدوا أوجه تشابه كبيرة بين أنماط الدفقات الراديوية السريعة والزلازل، مثل احتمالية حدوث هزات ارتدادية والعلاقة مع الفارق الزمني. ومع ذلك، لم يكن هناك ارتباط مماثل مع التوهجات الشمسية.

تعزز هذه النتائج احتمال أن تكون الزلازل النجمية مسؤولة عن الدفقات الراديوية السريعة. في حين أنه قد تكون هناك تفسيرات أخرى لمصادر أخرى، فإن فهم طبيعة هذه الانفجارات المحددة يمكن أن يوفر نظرة ثاقبة حول الزلازل النجمية، وكذلك سلوك النجوم المغناطيسية والنجوم النيوترونية بشكل عام. إن دراسة الزلازل النجمية في البيئات الكثيفة للنجوم فائقة الكثافة مثل النجوم النيوترونية يمكن أن تقدم أيضًا فهمًا جديدًا للمادة عالية الكثافة والقوانين الأساسية للفيزياء النووية.

مصادر:

– الإشعارات الشهرية للجمعية الفلكية الملكية