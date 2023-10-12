توصلت الدراسة إلى انفجارات راديوية سريعة ناجمة عن "الزلازل النجمية" على النجوم النيوترونية

توصل علماء في جامعة طوكيو إلى اكتشاف رائد يلقي الضوء على الأصول الغامضة للانفجارات الراديوية السريعة (FRBs). الدفقات الراديوية السريعة هي أحداث كونية قوية للغاية تطلق كمية هائلة من الطاقة في أقل من ثانية. ومنذ اكتشافها عام 2001، ناضل العلماء لتحديد مصدر هذه الظواهر العابرة. ومع ذلك، تشير الدراسة الجديدة إلى أن الدفقات الراديوية السريعة قد تنجم عن "الهزات النجمية" التي تحدث على أسطح النجوم النيوترونية.

تتشكل النجوم النيوترونية عندما يتعرض نجم يبلغ حجمه ثمانية أضعاف حجم شمسنا تقريبًا لانفجار مستعر أعظم. ينهار قلب النجم، مما يؤدي إلى ظهور نجم نيوتروني فائق الكثافة. في حين أن جميع النجوم النيوترونية تمتلك مجالات مغناطيسية أقوى بمليارات المرات من الأرض، فإن بعض النجوم النيوترونية، التي تسمى النجوم المغناطيسية، لديها مجالات أقوى، تصل إلى ألف مرة.

أجرى الباحثون في جامعة طوكيو، تومونوري توتاني ويويا تسوزوكي، تحليلًا مكثفًا لما يقرب من سبعة آلاف انفجار من ثلاث تدفقات FRBs متكررة مختلفة. وقارنوا هذه البيانات بالعلاقة بين الزمن والطاقة للزلازل اليابانية والتوهجات الشمسية التي لاحظها القمر الصناعي هينود.

وخلافا للدراسات السابقة، اكتشف الباحثون أوجه تشابه ملحوظة بين بيانات الانفجارات الراديوية السريعة وبيانات الزلازل. ومع ذلك، أظهرت البيانات اختلافات كبيرة بالمقارنة مع التوهجات الشمسية. تشير هذه النتائج إلى أن النجوم النيوترونية لها قشرة صلبة، وأن الزلازل النجمية المفاجئة التي تحدث في هذه القشرة تطلق كميات هائلة من الطاقة التي تظهر على شكل انفجارات راديوية سريعة.

توفر هذه الدراسة رؤى قيمة حول الطبيعة المعقدة للانفجارات الراديوية السريعة وقد تمهد الطريق للبحث المستقبلي لكشف المزيد عن هذه الأحداث الكونية الغامضة والخصائص الرائعة للنجوم النيوترونية.

مصادر:

– جامعة طوكيو: دراسة بحثية بعنوان “البحث عن علاقات الطاقة بين الانفجارات الراديوية السريعة والزلازل/التوهجات الشمسية”

- القمر الصناعي هينود: رصد التوهجات الشمسية