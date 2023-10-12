Starlink من SpaceX تطلق الخدمة المباشرة للخلية مع طرح تدريجي

من المقرر أن تطلق شركة SpaceX، بالتعاون مع T-Mobile، خدمة رائدة تقوم بنقل البيانات مباشرة إلى الهواتف المحمولة من الأقمار الصناعية الفضائية. ومن المتوقع أن يتم طرح الخدمة تدريجياً، مع كون الرسائل النصية هي الميزة الوحيدة المدعومة في عام 2024. وبحلول عام 2025، سيتم توفير خدمات الصوت والبيانات، إلى جانب وظائف إنترنت الأشياء (IoT).

سيستخدم الاتصال بخدمة Direct to Cell تقنية LTE، على الرغم من أن مواصفات النطاق الترددي لم يتم الكشف عنها بعد. ومع ذلك، تؤكد SpaceX أن خدمة البيانات ستكون سريعة بما يكفي لدعم تصفح الويب. حتى الرسائل النصية الأساسية ستكون لا غنى عنها، خاصة في حالات الطوارئ. وبينما طورت شركة Apple حلها للرسائل النصية، تخطط SpaceX لتقديم حل عالمي يعمل مع أي هاتف يدعم تقنية 4G دون الحاجة إلى أي أجهزة إضافية.

ستعمل أقمار Starlink الجديدة كأبراج خلوية متنقلة في الفضاء، مما يسمح للمستخدمين بالاتصال برؤية واضحة للسماء. في البداية، سيتمكن المستخدمون من استخدام تطبيق المراسلة المفضل لديهم لإرسال الرسائل النصية، ويمكن استخدام تطبيقات إضافية مثل Skype وWhatsApp وiMessage بمجرد تنشيط خدمة البيانات.

لقد دخلت Starlink بالفعل في شراكات مع العديد من شركات النقل في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك Optus وRogers وKDDI وOne NZ وSalt وT-Mobile. ومن المتوقع أن ينضم المزيد من شركات النقل عندما تصبح الخدمة جاهزة للعمل بكامل طاقتها.

ستغطي التغطية التي تقدمها Starlink في المقام الأول الأراضي والبحيرات والمياه الساحلية. سيحتاج أولئك الذين يسعون للوصول إلى الإنترنت في وسط المحيط إلى الاشتراك في خدمة Starlink البحرية. سيمكن التعاون مع شركات النقل Starlink من سد فجوات التغطية على الأرض دون الحاجة إلى بنية تحتية إضافية.

ولم يتم بعد تحديد مدى توفر التجوال ومداه، حيث تحتفظ كل دولة برقابة صارمة على الترددات اللاسلكية. كما أتاح التعاون مع شركات الاتصالات لشركة SpaceX تأمين جزء من الطيف اللاسلكي، مما يدعم التنفيذ الناجح لخدمة Direct to Cell الخاصة بهم.

مصادر:

- تتعاون SpaceX وT-Mobile لتطوير خدمة الاتصال المباشر بالهاتف من الفضاء: https://www.engadget.com/spacex-t-mobile-phone-service-063434999.html

- ستقدم Starlink من SpaceX خدمة "Direct to Cell" مع طرح تدريجي: https://www.gsmarena.com/spacexs_starlink_will_offer_direct_to_cell_service_with_gradual_rollout-news-49798.php