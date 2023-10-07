تشكل مجموعات الأقمار الصناعية مثل ستارلينك تحديات لعلم الفلك الراديوي، حسب ما تظهره الدراسة

تمثل مجموعات الأقمار الصناعية، مثل ستارلينك، تحديًا فريدًا لعلم الفلك الراديوي نظرًا لعددها الكبير من الأقمار الصناعية ذات المدار المنخفض. في حين أن هذه الكوكبات توفر فوائد للاتصالات العالمية عبر الإنترنت، فإنها تتداخل أيضًا مع التلسكوبات الراديوية المصممة لالتقاط صور عالية الدقة بترددات راديو منخفضة.

يتأثر مصفوفة الكيلومتر المربع (SKA)، وهو تلسكوب راديوي ذو أهداف علمية متعددة، بشكل خاص بوجود أقمار ستارلينك الصناعية. يهدف SKA إلى دراسة الظواهر المختلفة، بما في ذلك النسبية العامة، وتوزيع الهيدروجين المحايد، والأجواء الجوية للكواكب الخارجية. بفضل قدرتها على التقاط أجزاء كبيرة من السماء في وقت واحد، فإن أقمار ستارلينك الصناعية موجودة في معظم عمليات رصد SKA، حتى في صفائف النموذج الأولي.

في دراسة حديثة تعتمد على بيانات من مصفوفة التطوير الهندسي الإصدار 2 (EDA2)، اكتشف الباحثون انبعاثات راديوية مقصودة وغير مقصودة من ستارلينك. بعض هذه الانبعاثات تتفوق على ألمع الأجسام في السماء بترددات منخفضة. في حين أنه يمكن معالجة الإشارات المقصودة من خلال استبعاد الإرسال في مجالات رؤية المرصد، فإن الانبعاثات غير المقصودة تشكل تحديًا كبيرًا. من المعروف أن حماية الانبعاثات منخفضة التردد أمر بالغ الصعوبة، وأي تخفيف لن ينطبق إلا على الأقمار الصناعية المستقبلية.

هذه ليست المرة الأولى التي تؤثر فيها إشارات الراديو الضالة من Starlink على علم الفلك الراديوي. لاحظت دراسة سابقة باستخدام LOFAR أيضًا إشارات غير مقصودة من أقمار صناعية متعددة. نظرًا لأن التلسكوبات الراديوية أصبحت أكثر تقدمًا وحساسية، فإن معالجة مشكلة التلوث الضوئي الراديوي الصادر عن الأقمار الصناعية تصبح ذات أهمية قصوى.

إن الصدام بين فوائد الوصول إلى الإنترنت عبر الأقمار الصناعية على نطاق واسع والحاجة إلى عمليات مراقبة لاسلكية دون عائق يسلط الضوء على الحاجة إلى الموازنة بين الأولويات. إن تحقيق التوازن سيتطلب اتخاذ قرارات صعبة فيما يتعلق بملاءمة الإنترنت عبر الأقمار الصناعية والنهوض بفهمنا للكون.

مصادر:

– جريج، ديلان، وآخرون. "اكتشاف الانبعاثات المقصودة وغير المقصودة من أقمار Starlink الصناعية في نطاق الترددات SKA-Low، في موقع SKA-Low، باستخدام محطة تناظرية SKA-Low." arXiv طبعة أولية arXiv:2309.15672 (2023).