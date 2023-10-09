تظهر الدراسة أن أقمار ستارلينك تشكل تحديًا لعلم الفلك الراديوي

يتمتع علم الفلك الراديوي والاتصالات عبر الأقمار الصناعية بتاريخ طويل من التعاون، ولكن هناك أوقات تتعارض فيها أهدافهما. إن تطوير مجموعات الأقمار الصناعية مثل ستارلينك، التي تتكون من عدد كبير من الأقمار الصناعية في مدار منخفض، يمثل تحديات لعلم الفلك الراديوي.

تسلط دراسة حديثة نُشرت على خادم الطباعة المسبقة arXiv الضوء على التأثير الذي يمكن أن تحدثه أقمار Starlink الصناعية على علم الفلك الراديوي. قامت الدراسة بتحليل بيانات الاختبار من مصفوفة الكيلومتر المربع (SKA)، وهو تلسكوب راديوي مصمم لالتقاط صور عالية الدقة عند ترددات الراديو المنخفضة. مع وجود حوالي 5,000 قمر صناعي من نوع Starlink حاليًا في المدار واحتمال ارتفاع هذا العدد إلى 40,000 في العقد المقبل، فإن وجود هذه الأقمار الصناعية في السماء أمر لا مفر منه لعمليات رصد علم الفلك الراديوي.

وجدت الدراسة أن أقمار ستارلينك الصناعية تبعث إشارات راديوية مقصودة وغير مقصودة يمكن أن تتداخل مع ملاحظات SKA. حتى بدون حساسية مصفوفة SKA الكاملة، اكتشف الباحثون انبعاثات من ستارلينك كانت أكثر سطوعًا من ألمع الأجسام السماوية عند الترددات المنخفضة.

ويمكن تحقيق تخفيف الإشارات المتعمدة من خلال مناطق الاستبعاد، ولكن الانبعاثات غير المتعمدة تشكل تحديا أكبر. يعد حماية الانبعاثات منخفضة التردد أمرًا صعبًا، وأي استراتيجيات تخفيف يتم تنفيذها لن تنطبق إلا على أقمار ستارلينك الصناعية المستقبلية. وخلصت الدراسة إلى أن الإشارات الضالة من Starlink لديها القدرة على التأثير بشكل كبير على الأهداف البحثية لـ SKA.

وهذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها اكتشاف إشارات الراديو من Starlink. كما وجدت دراسة سابقة تعتمد على LOFAR، وهو مرصد راديوي آخر، إشارات غير مقصودة من عدة أقمار صناعية لـStarlink. نظرًا لأن المراصد الراديوية أصبحت أكثر تقدمًا وحساسية، فإن معالجة التلوث الضوئي الراديوي الناجم عن الأقمار الصناعية سوف يتطلب اتخاذ خيارات صعبة بين سهولة الإنترنت عبر الأقمار الصناعية واستكشاف سماء الراديو.

المصدر: الكون اليوم

مرجع المجلة: ديلان جريج وآخرون، اكتشاف الانبعاثات المقصودة وغير المقصودة من أقمار Starlink الصناعية في نطاق الترددات SKA-Low، في موقع SKA-Low، باستخدام محطة تناظرية SKA-Low، arXiv (2023). DOI: 10.48550/arxiv.2309.15672