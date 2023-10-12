Starlink من SpaceX تطلق خدمة الهاتف عبر الأقمار الصناعية المباشرة

أعلنت شركة Starlink التابعة لشركة SpaceX، والمعروفة بخدمة الإنترنت عبر الأقمار الصناعية، عن خطط لتقديم خدمة هاتف عبر الأقمار الصناعية تسمى Direct to Cell. وفقًا لموقع Starlink الإلكتروني، ستوفر Direct to Cell في البداية خدمة مراسلة نصية بدءًا من عام 2024، مع إضافة إمكانات الصوت والبيانات في عام 2025. وتهدف الخدمة إلى توفير وصول في كل مكان إلى الرسائل النصية والمكالمات والتصفح عبر الأراضي والبحيرات والبحيرات. مياه ساحلية.

دخلت Starlink في شراكة مع العديد من شركات النقل العالمية، بما في ذلك T-Mobile US، وRogers في كندا، وOptus في أستراليا، وOne NZ في نيوزيلندا، وSalt في سويسرا، وKDDI في اليابان، لضمان الوصول المتبادل في الدول الشريكة. وتؤكد الشركة أنه لا يلزم إجراء أي تغييرات على أجهزة الهاتف أو التطبيقات الخاصة لاستخدام الخدمة، حيث ستعمل مع هواتف LTE الحالية. ومع ذلك، لا يزال من غير الواضح ما إذا كانت الخدمة ستقتصر في البداية على 4G أو ما إذا كان سيتم تقديم دعم 5G لاحقًا.

ستعمل خدمة Direct to Cell بشكل مشابه لبرج الهاتف المحمول في الفضاء، مما يسمح للعملاء بالتجول في الخدمة عندما يكونون خارج نطاق برج الهاتف الخلوي الخاص بمزود الخدمة. على الرغم من عدم الكشف عن تفاصيل الأسعار بعد، فإن دخول Starlink إلى سوق الهواتف عبر الأقمار الصناعية يأتي في الوقت الذي غامرت فيه شركات أخرى أيضًا في هذا المجال. قدمت شركة Apple دعمًا عبر الأقمار الصناعية لاتصالات الطوارئ في iPhone 14، وأعلنت شركة Qualcomm عن إمكانات المراسلة ثنائية الاتجاه عبر كوكبة الأقمار الصناعية Iridium، وادعت شركة Vodafone أنها أجرت أول مكالمة فضائية عبر شبكة 5G باستخدام هواتف غير معدلة.

ومع ذلك، تواجه Starlink تحديات تنظيمية محتملة من AT&T وشركة Omnispace المنافسة. قدمت AT&T التماسًا إلى لجنة الاتصالات الفيدرالية الأمريكية (FCC) لمنع Starlink من استخدام طيف T-Mobile، بينما أثارت Omnispace مخاوف من التداخل مع نظام الهاتف عبر الأقمار الصناعية الخاص بها.

في الختام، تهدف خدمة الهاتف عبر الأقمار الصناعية Starlink's Direct to Cell من SpaceX إلى توفير تغطية عالمية وإمكانية الوصول إلى النصوص والصوت والبيانات باستخدام هواتف LTE الحالية. وبينما دخلت شركات أخرى أيضًا سوق الهواتف عبر الأقمار الصناعية، ستحتاج شركة Starlink إلى التغلب على التحديات التنظيمية أثناء قيامها بتوسيع عروض الاتصالات عبر الأقمار الصناعية.

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