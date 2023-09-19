تطلق SpaceX قطارًا ضوئيًا ملونًا مع أقمار Starlink الصناعية

أدى إطلاق SpaceX الأخير إلى إنشاء قطار خفيف مذهل عبر سماء الليل. وقد أدى الإطلاق، الذي حدث في محطة كيب كانافيرال لقوة الفضاء في فلوريدا، إلى إرسال 22 قمرًا صناعيًا من طراز ستارلينك إلى مدار أرضي منخفض. هذه الأقمار الصناعية، وهي جزء من مبادرة الإنترنت ذات النطاق العريض العالمية لشركة SpaceX، جذبت المراقبين في العديد من الولايات، بما في ذلك كونيتيكت ويوتا وإلينوي وميشيغان وأوهايو وويسكونسن.

تعد أقمار Starlink الصناعية مسؤولة عن توصيل الإنترنت واسع النطاق للمستخدمين حول العالم. منذ إطلاقها الأولي في عام 2019، تم نشر أكثر من 3,000 قمر صناعي بواسطة SpaceX. وتهدف الشركة إلى وضع إجمالي 7,500 قمر صناعي في مدار أرضي منخفض، وفقًا لما وافقت عليه لجنة الاتصالات الفيدرالية.

بمجرد وصولها إلى المدار، تتحرك أقمار ستارلينك الصناعية في مسار مستقيم، مما يعكس الضوء ويجعلها مرئية من الأرض. ومع ذلك، فإن رؤيتهم محدودة، حيث يقومون في النهاية بإنشاء مداراتهم الخاصة. أثناء عبورهم، قد تومض سلسلة Starlink عبر السماء عدة مرات في ليلة واحدة.

بالنسبة للمهتمين برصد الأقمار الصناعية، هناك العديد من موارد الإنترنت المتاحة. يتيح تطبيق الويب والهاتف المحمول "Find Starlink" للمستخدمين تتبع سلاسل الأقمار الصناعية بناءً على الإحداثيات أو المدينة. يقدم موقع Satellitemap.space خريطة تشبه الكرة الأرضية تعرض مواقع أقمار Starlink الصناعية وتوفر تفاصيل مثل تواريخ الإطلاق والدورات التدريبية الأخيرة. يمكن للمستخدمين وضع علامة على منازلهم على الخريطة لتحديد متى سيمر القمر الصناعي فوقهم.

قدم القطار الخفيف الأخير الذي أنشأته أقمار ستارلينك الصناعية مشهدًا آسرًا وغير عادي للمراقبين عبر ولايات متعددة. مع استمرار SpaceX في إطلاق المزيد من الأقمار الصناعية، قد تشهد سماء الليل المزيد من العروض المبهرة في المستقبل.

مصادر:

– “قطار ستارلينك الفضائي – كيفية رؤيته وتتبعه” – الفضاء

- "نفاثات البرق العملاقة أقوى بـ 50 مرة من الصواعق العادية تنطلق نحو الأعلى من إعصار فرانكلين - بورتوريكو" - NatureWorldNews.com