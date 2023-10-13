إشارات الأقمار الصناعية: تهديد لعلم الفلك وفهمنا للكون

أصبحت الأقمار الصناعية مشهدًا شائعًا في سماء الليل في السنوات الأخيرة، حيث تم إطلاق الآلاف منها في مدار الأرض، ومن المخطط إطلاق عشرات الآلاف منها في المستقبل. ومع ذلك، فإن هذه الزيادة في نشاط الأقمار الصناعية تشكل خطرا كبيرا على اتصالنا بالكون، وأثارت مخاوف بين علماء الفلك.

أجرى باحثون من جامعة كيرتن دراسة لفحص الإشارات الراديوية المنبعثة من أقمار ستارلينك الصناعية، وهي كوكبة ضخمة تهدف إلى توفير تغطية فضائية عالمية. ووجدوا في بحثهم أن هذه الأقمار الصناعية كانت "تسرب" إشارات راديوية تتداخل مع علم الفلك الراديوي. وحتى في "منطقة هادئة راديوية" محددة في غرب أستراليا، وجد أن انبعاثات الأقمار الصناعية أكثر سطوعًا من أي مصدر طبيعي في السماء.

إحدى القضايا الرئيسية هي أن التلسكوبات الراديوية، التي تستخدم في علم الفلك للكشف عن الإشارات الخافتة من الأجرام السماوية البعيدة، حساسة للغاية ويمكنها التقاط التداخل حتى من أجهزة الإرسال الراديوية الضعيفة. يمكن للترددات غير المتوقعة وغير المقصودة للإشارات المنبعثة من أقمار ستارلينك الصناعية أن تؤثر بشدة على قدرة التلسكوبات الراديوية على مراقبة الكون ودراسته.

وهذا التداخل مثير للقلق بشكل خاص بالنسبة لمصفوفة الكيلومتر المربع (SKA)، وهو أكبر مشروع مرصد راديوي تم تنفيذه على الإطلاق. وقد بدأ بناء هذا المشروع بالفعل في غرب أستراليا، ويشكل التداخل الناتج عن إشارات الأقمار الصناعية تهديدًا كبيرًا لنجاحه.

في حين أن مشغلي الأقمار الصناعية لا يخالفون حاليًا أي قواعد وأن اللوائح المتعلقة باستخدام الطيف الراديوي معقدة، إلا أن هناك حاجة لمشغلي الأقمار الصناعية لمعالجة هذه المشكلة والتخفيف من توليد الإشارات المتداخلة. قامت شركة SpaceX، المشغلة لكوكبة الأقمار الصناعية Starlink، بإجراء تحسينات لتقليل انعكاس الأقمار الصناعية، ولكن هناك حاجة إلى مزيد من الجهود لتقليل الانبعاثات في أطوال موجات الراديو بشكل كبير.

يعتمد الحفاظ على رؤية البشرية المستقبلية للكون وتمكين الاكتشافات والتقنيات المهمة على تعاون مشغلي الأقمار الصناعية واستعدادهم لمعالجة هذه المشكلة. وفي حين أن اللوائح قد تتطور ببطء، فمن المهم للمشاركة المستمرة بين الباحثين والمشغلين إيجاد حلول تقلل من التداخل مع علم الفلك الراديوي.

العنوان: إشارات الأقمار الصناعية: تهديد لعلم الفلك وفهمنا للكون

المصدر: المحادثة