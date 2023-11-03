مهمة SpaceX's Starlink Group 6-26: إحداث ثورة في الاتصالات عبر الإنترنت

من المقرر أن تطلق شركة SpaceX مهمة Starlink Group 6-26، حيث ستنشر 23 قمرًا صناعيًا من نوع Starlink v2 Mini على متن صاروخ Falcon 9. سيتم هذا الإطلاق المرتقب في مجمع الإطلاق الفضائي 40 (SLC-40)، الموجود في محطة كيب كانافيرال لقوة الفضاء في فلوريدا. تهدف SpaceX من خلال هذه المهمة إلى توسيع كوكبة الأقمار الصناعية العالمية للاتصالات عبر الإنترنت، والمعروفة باسم Starlink.

تم تصميم كوكبة Starlink لتوفير خدمة إنترنت سريعة وموثوقة للمناطق التي تفتقر حاليًا إلى الوصول إلى الشبكات الأرضية. ومن خلال نشر هذه الأقمار الصناعية في مدار أرضي منخفض (LEO)، يمكن لشركة SpaceX التغلب على قيود البنية التحتية التقليدية للإنترنت، مثل عدم الموثوقية والتكاليف المرتفعة. ومع وجود ما يقدر بنحو 5,034 قمرًا صناعيًا في المدار بالفعل بعد هذا الإطلاق، فإن Starlink تسير على الطريق الصحيح لتوفير تغطية شبه عالمية.

ولكن ما الذي يميز أقمار Starlink الصناعية؟ يزن كل قمر صناعي Starlink v2 Mini حوالي 307 كجم ويتميز بتصميم مدمج ومسطح. يسمح هذا التصميم المبتكر لشركة SpaceX بزيادة سعة الحمولة إلى أقصى حد، بحيث تستوعب ما يصل إلى 60 قمرًا صناعيًا في كل عملية إطلاق. مجهزة بتكنولوجيا الاتصالات المتقدمة، بما في ذلك هوائيات المصفوفة المرحلية وأنظمة الاتصالات بالليزر بين الأقمار الصناعية، تتيح هذه الأقمار الصناعية اتصالاً بعرض نطاق ترددي عالٍ وزمن وصول منخفض.

علاوة على ذلك، تشتمل أقمار ستارلينك الصناعية على أنظمة مستقلة لتجنب الاصطدام، مما يستفيد من قاعدة بيانات تتبع الحطام التابعة لوزارة الدفاع الأمريكية للتنقل بأمان في الفضاء. وهي مجهزة أيضًا بدافعات أيونية تعمل بالطاقة الكريبتونية للحفاظ على الموقع المداري، ورفع المدار وخفضه، والخروج من المدار في نهاية عمرها التشغيلي.

Starlink لا يتوقف عند الأقمار الصناعية v2 Mini. لدى SpaceX خططًا لإنشاء أقمار صناعية أكثر تقدمًا من الإصدار الثاني، والتي سيتم إطلاقها على متن مركبة الإطلاق Starship. ستوفر هذه الأقمار الصناعية الأكبر حجمًا نطاقًا تردديًا أكبر وسرعات أعلى وأداءً محسنًا. ولن تحدث ثورة في الاتصال بالإنترنت فحسب، بل ستكون بمثابة أبراج خلوية توفر تغطية عالمية لمستخدمي الهواتف المحمولة.

ومن خلال برنامج Starlink الطموح، تهدف SpaceX إلى تحقيق أرباح سنوية تتراوح بين 30 إلى 50 مليار دولار، والتي ستكون حاسمة لتمويل المساعي المستقبلية، بما في ذلك تطوير المركبة الفضائية وإنشاء Mars Base Alpha. مع استمرار Starlink في التطور، من المتوقع أن يحدث ثورة في طريقة اتصالنا وتواصلنا، إيذانًا بعصر جديد من الوصول إلى الإنترنت للجميع.

الأسئلةالشائعة

ما هو الغرض من مهمة Starlink Group 6-26 التابعة لشركة SpaceX؟

الهدف الرئيسي من هذه المهمة هو نشر 23 قمرًا صناعيًا من طراز Starlink v2 Mini في مدار أرضي منخفض، مما يؤدي إلى توسيع كوكبة الأقمار الصناعية للاتصالات عبر الإنترنت الخاصة بشركة SpaceX.

كيف يوفر Starlink إمكانية الوصول إلى الإنترنت للمناطق ذات الاتصال المحدود؟

تتيح كوكبة المدار الأرضي المنخفض لـ Starlink تقديم خدمة إنترنت سريعة ومنخفضة الكمون إلى المناطق التي تكون فيها الشبكات الأرضية التقليدية غير موثوقة أو غير متوفرة أو باهظة الثمن.

ما الذي يجعل أقمار ستارلينك الصناعية فريدة من نوعها؟

تتميز الأقمار الصناعية Starlink v2 Mini بتصميم مدمج ومسطح يسمح لشركة SpaceX بإطلاق عدد كبير من الأقمار الصناعية في مهمة واحدة. وهي مجهزة بتكنولوجيا اتصالات متقدمة، وأنظمة ذاتية لتجنب الاصطدام، ودفاعات أيونية تعمل بالكريبتون.

ما هي الخطط المستقبلية لستارلينك؟

تعمل شركة SpaceX على تطوير أقمار صناعية أكبر حجمًا v2 سيتم إطلاقها على مركبة الإطلاق Starship. ستوفر هذه الأقمار الصناعية نطاقًا تردديًا أكبر وسرعات متزايدة وأداءً محسنًا، بينما تعمل أيضًا كأبراج خلوية لتغطية الهواتف المحمولة العالمية.