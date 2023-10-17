نظرة عامة على مهمة مجموعة ستارلينك 6-23

تم تنفيذ مهمة Starlink Group 6-23 بواسطة صاروخ SpaceX's Falcon 9 Block 5. نجح الصاروخ في إطلاق ونشر 60 قمرًا صناعيًا من طراز Starlink في المدار. كان هذا الإطلاق هو المهمة الثالثة والعشرين لكوكبة ستارلينك، ليصل إجمالي عدد الأقمار الصناعية في المدار إلى أكثر من 23.

صاروخ فالكون 9 بلوك 5، الذي تصنعه شركة سبيس إكس، هو صاروخ ذو مرحلتين قابل لإعادة الاستخدام مصمم لنقل الحمولات إلى الفضاء. وهي مجهزة بتسعة محركات Merlin التي توفر قوة دفع قوية أثناء الإقلاع والصعود. يشتمل إصدار Block 5 من Falcon 9 على العديد من التحسينات والترقيات لتحسين أدائه وإمكانية إعادة استخدامه.

كان الهدف الرئيسي لمهمة Starlink Group 6-23 هو مواصلة توسيع كوكبة الإنترنت ذات النطاق العريض Starlink الخاصة بـ SpaceX. يعد نشر هذه الأقمار الصناعية الستين خطوة أخرى نحو توفير تغطية عالمية للإنترنت من الفضاء. بمجرد وصول الأقمار الصناعية إلى مداراتها المحددة، ستتواصل مع بعضها البعض ومع المحطات الأرضية، مما يتيح شبكة من الاتصال بالإنترنت عالي السرعة.

تهدف كوكبة Starlink إلى توفير إمكانية الوصول إلى الإنترنت بأسعار معقولة وموثوقة للمستخدمين في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك المناطق النائية والمحرومة. ومن خلال نشر آلاف الأقمار الصناعية الصغيرة في مدار أرضي منخفض، يمكن لـ Starlink تجاوز قيود البنية التحتية التقليدية وتوفير الاتصال بالإنترنت مباشرة من الفضاء.

وتخطط SpaceX لمواصلة إطلاق دفعات من أقمار Starlink الصناعية حتى تحقق التغطية العالمية. ومع كل مهمة، تصبح الكوكبة أكثر قوة وقدرة على تقديم خدمات الإنترنت عالية السرعة. ومن المتوقع في نهاية المطاف أن يتكون ستارلينك من عشرات الآلاف من الأقمار الصناعية في المدار.

المصادر: رائد فضاء يومي

التعاريف:

– صاروخ فالكون 9 بلوك 5: صاروخ ذو مرحلتين قابل لإعادة الاستخدام من تصنيع شركة سبيس إكس، وهو مصمم لنقل الحمولات إلى الفضاء.

– Starlink: كوكبة إنترنت عبر الأقمار الصناعية ذات النطاق العريض تم تطويرها وتشغيلها بواسطة SpaceX.

– كوكبة ستارلينك: شبكة من الأقمار الصناعية منتشرة في مدار أرضي منخفض لتوفير تغطية عالمية للإنترنت.

– مدار أرضي منخفض: منطقة من الفضاء حول الأرض يتراوح ارتفاعها بين 160 كيلومترًا (100 ميل) و2,000 كيلومتر (1,200 ميل) فوق مستوى سطح البحر.

مصادر:

- رائد الفضاء اليومي (www.everydayastronaut.com)