تم الكشف عن تاريخ الإطلاق الجديد لمهمة Boeing CST-100 Starliner

في تحديث مثير من وكالة ناسا، من المقرر أن يتم إطلاق أول طاقم لمركبة Boeing CST-100 Starliner في أبريل، وفقًا لفيل مكاليستر، مدير قسم الفضاء التجاري في ناسا. تم تأجيل مهمة اختبار طيران الطاقم (CFT)، التي كان من المقرر إجراؤها في عام 2022، لحل المشكلات الفنية. ومع ذلك، فإن الاستعدادات للمهمة تسير على الطريق الصحيح، وإذا سارت الأمور على ما يرام، فسيتم الإطلاق في 14 أبريل.

تتمتع مهمة CFT بأهمية كبيرة لأنها لا تمثل فقط أول رحلة مأهولة لمركبة الفضاء ستارلاينر، ولكنها أيضًا المرة الأولى التي تهبط فيها كبسولة أمريكية مأهولة على الأرض بدلاً من السقوط في المحيط. بالإضافة إلى ذلك، سيكون هذا أول إطلاق مأهول من كيب كانافيرال منذ مهمة أبولو 7 في عام 1968.

لقد بذلت ناسا وبوينج جهدًا جادًا في معالجة المشكلات الفنية التي تم تحديدها أثناء الاستعدادات لمهمة CFT. تضمنت إحدى المشكلات إزالة الشريط القابل للاشتعال من أحزمة الأسلاك في كبسولة ستارلاينر. ووفقا لديف ماكان، كبير مهندسي بوينغ لبرنامج ستارلاينر، تمت إزالة أكثر من 1,300 متر من الشريط واستبداله ببدائل غير قابلة للاشتعال. وعملت الفرق بجد لضمان سلامة السيارة.

جانب آخر مهم من المهمة هو إعادة تصميم الروابط الناعمة في مظلات المركبة الفضائية لزيادة هامش الأمان الخاص بها. ومن المقرر إجراء اختبار السقوط في شهر يناير لتقييم أداء الروابط المعاد تصميمها. سيكون إكمال هذا الاختبار بنجاح أمرًا حاسمًا في الحفاظ على جدول الإطلاق في 14 أبريل.

بمجرد نجاح مهمة CFT، سيتم دمج Starliner في الأسطول لمهام تناوب طاقم محطة الفضاء الدولية (ISS) طويلة الأمد. سيتناوب هذا مع SpaceX's Crew Dragon، مما يساهم في المهام المنتظمة إلى محطة الفضاء الدولية.

أسئلة وأجوبة:

س: متى سيتم تحديد أول إطلاق مأهول لطائرة Boeing CST-100 Starliner؟

ج: من المقرر حاليًا أن يتم الإطلاق في 14 أبريل.

س: ما الذي يجعل مهمة CFT مهمة؟

ج: ستكون مهمة CFT أول كبسولة أمريكية مأهولة تهبط على الأرض بدلاً من المحيط، وستكون أول إطلاق مأهول من كيب كانافيرال منذ عام 1968.

س: ما هي المشكلات الفنية التي تناولتها ناسا وبوينج؟

ج: تضمنت المشكلات إزالة الشريط القابل للاشتعال من أحزمة الأسلاك وإعادة تصميم الروابط الناعمة في مظلات المركبة الفضائية لزيادة السلامة.

س: ما هي الخطوة التالية قبل الإطلاق؟

ج: سيتم إجراء اختبار السقوط في شهر يناير لتقييم أداء الروابط الناعمة المعاد تصميمها في المظلات. نجاحها أمر بالغ الأهمية للحفاظ على الجدول الزمني للإطلاق.