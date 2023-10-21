نصائح لمراقبة النجوم في الأشهر الباردة: رؤى الخبراء

لقد أسر النظر إلى سماء الليل الناس عبر التاريخ. تحمل النجوم والكواكب معانٍ واستخدامات مختلفة للثقافات حول العالم، بدءًا من توجيه الملاحة وحتى إلهام الفولكلور. مع اقترابنا من الأشهر الباردة، توفر جمعية Trinity Space Society رؤى حول ما يجب البحث عنه عند مراقبة النجوم.

تعتبر الأبراج بمثابة سمات بارزة في سماء الليل. في أيرلندا، يمكن رؤية الدب الأكبر (Ursa Major) و Little Dipper (Ursa Minor) على مدار العام، إلى جانب الكوكبات مثل ذات الكرسي. وتشمل الأبراج البارزة الأخرى خلال شهر أكتوبر الفرس الأعظم، والمرأة المسلسلة، والثور، وأوريون. بالنسبة لأولئك الذين ليسوا على دراية بتحديد الأبراج، فإن استخدام تطبيق مراقبة النجوم مثل "Constellarium" يمكن أن يكون مفيدًا للغاية.

وخلافًا للاعتقاد السائد، فإنك لا تحتاج إلى معدات معقدة لمراقبة النجوم. يمكن رؤية جميع الكوكبات بالعين المجردة، حتى في المناطق الحضرية مثل دبلن. ومع ذلك، فإن العثور على موقع أكثر قتامة سيعزز الرؤية. مع تقدم فصل الشتاء، يصبح الهواء أكثر نقاءً، مما يجعل رؤية النجوم أسهل. من الضروري مراقبة الظروف الجوية للتخطيط لجلسات مراقبة النجوم الخاصة بك وفقًا لذلك.

بالإضافة إلى النجوم، توفر الكواكب أيضًا عروضًا سماوية رائعة. كوكب المشتري، غالبًا ما يكون واحدًا من ألمع الأجسام في سماء الليل، يستحق الاهتمام به. قد يبدو مشرقا مثل القمر. ويمكن أيضًا رؤية عطارد والزهرة في الصباح الباكر، قبل شروق الشمس مباشرةً.

أما بالنسبة للأحداث القمرية فمن المتوقع حدوث خسوف جزئي للقمر يوم 28 أكتوبر. وسيحدث الخسوف من الساعة 7 مساءً إلى الساعة 11 مساءً، وتكون ذروته عند الساعة 9 مساءً. علاوة على ذلك، فإن وابل الشهب الذي ينشأ بالقرب من منكب الجوزاء على كتف أوريون سيحدث في الفترة من 2 أكتوبر إلى 7 نوفمبر، ويبلغ ذروته في الفترة من 21 إلى 22 أكتوبر.

عندما يتعلق الأمر بمواقع مشاهدة النجوم المثالية بالقرب من دبلن، يوصى بشدة بفينيكس بارك ومالاهايد. إن الخروج خارج المدينة يسمح بسماء أكثر قتامة، مما يعزز تجربة مشاهدة النجوم بشكل عام.

ومن المثير للدهشة أنه من الممكن رؤية محطة الفضاء الدولية (ISS) وهي تمر ليلاً. محطة الفضاء الدولية مشرقة جدًا وتمر كل 40 دقيقة تقريبًا. يمكن لمواقع الويب مثل Spotthestation.nasa.gov توفير أوقات مرور محددة بناءً على موقعك.

وأخيرا، هناك سؤال شائع يتعلق بما إذا كان تحديق النجوم يسمح لنا بمشاهدة الماضي. بعبارات بسيطة، ينتقل الضوء من النجوم بسرعة الضوء، مما يعني أنه يستغرق وقتًا للوصول إلينا. وبهذا المعنى، فإن النظر إلى النجوم يشبه مراقبة الماضي. ومع ذلك، وفقًا لنظرية النسبية لأينشتاين، يصبح مفهوم الماضي والحاضر أقل أهمية لأنه لا يوجد شيء يمكنه السفر بسرعة أكبر من الضوء.

فلماذا لا تأخذ صديقًا وتتوجه إلى مكانك المفضل لمشاهدة النجوم؟ تتمتع سماء الليل بطريقة ساحرة لإبهار أي شخص يحدق بها. اكتشف عجائب الكون وانغمس في تجربة خالدة.

مصادر:

– جمعية ترينيتي الفضائية، مقابلة مع بريندان واترز ودومينيك كوتشينسكي