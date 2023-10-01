يعد شهر أكتوبر بأحداث فلكية مذهلة لمراقبي النجوم

من المقرر أن يسعد شهر أكتوبر مراقبي النجوم بسلسلة من الأحداث الفلكية التي تحدث في نهاية كل أسبوع. من زخات الشهب إلى الكسوف، سيكون هناك الكثير مما يمكن النظر إليه في سماء الليل.

يبدأ الشهر بزخة شهب التنينيات، والتي من المتوقع أن تصل إلى ذروتها بعد غروب الشمس في 8 أكتوبر. وفي حين أن هذا الدش يجلب حوالي 10 نيازك فقط في الساعة، إلا أنه فريد من نوعه لأنه يبلغ ذروته في ساعات المساء وليس في وقت متأخر من الليل مثل معظم زخات الشهب الأخرى. في حالات نادرة، يمكن أن تتحول التنينات إلى عاصفة نيزكية، كما رأينا في عام 2018 عندما تم إحصاء أكثر من 100 شهاب في الساعة. ومع ذلك، من غير المتوقع حدوث مثل هذا الانفجار هذا العام.

وفي 14 أكتوبر، سيحدث كسوف حلقي للشمس، يمكن رؤيته في أجزاء من أمريكا الشمالية. على عكس الكسوف الكلي للشمس، سيخلق هذا الكسوف تأثير "حلقة النار" حيث يصطف القمر مع الشمس ويترك هالة من ضوء الشمس حوله. وسيكون الكسوف مرئيًا على طول منطقة ضيقة تمتد من جنوب ولاية أوريغون إلى جنوب تكساس، بينما ستشهد بقية أمريكا الشمالية كسوفًا جزئيًا للشمس.

بعد التنينيات، ستحدث زخة شهب الجباريات في الفترة من 20 إلى 21 أكتوبر. خلال هذا الحدث، يمكن لمراقبي النجوم أن يتوقعوا مراقبة حوالي 20 شهابًا في الساعة. ويبدو أن الشهب مصدرها كوكبة أوريون، ولهذا سُمي هذا الدش باسمها. سيبدأ الاستحمام في المساء، مع زيادة معدلات الساعة تدريجيًا طوال الليل.

وأخيرًا، سيحدث خسوف جزئي للقمر خلال عطلة نهاية الأسبوع الأخيرة من شهر أكتوبر، حيث يملأ القمر البدر سماء الليل. ومن الأفضل رؤية الكسوف من أوروبا وإفريقيا وآسيا، بينما ستغيب أمريكا الشمالية عن معظم فترات العرض.

لذا، ضع علامة على التقويم الخاص بك واستعد لمشاهدة عجائب السماء ليلاً في شهر أكتوبر!

مصادر:

– أكيويذر