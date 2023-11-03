طرق جديدة لمراقبة كوكب الزهرة والمشتري وزحل ونيازك ليونيد هذا الشهر

مع قدوم شهر نوفمبر، أصبح مراقبو النجوم على أهبة الاستعداد للاستمتاع بمشاهدة روعة كوكب الزهرة، والمشتري، وزحل، ودش الشهب الآسر. شاركت وكالة ناسا، وكالة الفضاء الموقرة، رؤى قيمة حول الأوقات المثالية لمشاهدة هذه العروض السماوية.

في صباح يوم 9 نوفمبر، قبل شروق الشمس، سيتم رؤية هلال تحت كوكب الزهرة مباشرة. من المؤكد أن هذا المنظر الرائع سوف يجذب كل من يشاهده. في وقت لاحق من الشهر، في 20 نوفمبر، سيكشف زحل عن نفسه برشاقة. ومن خلال النظر نحو الجنوب، يمكن للمرء رؤية الكوكب فوق ربع القمر مباشرةً. سيرافق هذا المشهد المذهل Fomalhaut وAltair، النجوم الساطعة النابضة بالحياة.

بالمضي قدمًا، في 24 نوفمبر، سيُظهر القمر المكتمل تقريبًا قربه الساحر من كوكب المشتري بعد غروب الشمس. مع اقتراب نهاية الشهر، شاهد كوكب الزهرة يصعد في سماء الصباح إلى جانب النجم السنبلي المشع. تعد هذه التعاونات السماوية بأن تكون مشهدًا مذهلاً لجميع عشاق السماء.

ولكن هذا ليس كل شيء. يعد شهر نوفمبر أيضًا هو الوقت المناسب لسقوط شهب ليونيد السنوية، والتي تنطلق من المذنب تمبل-تاتل. ووفقا لوكالة ناسا، سيصل الدش إلى ذروته بين عشية وضحاها في 17 نوفمبر، مع ظهور معظم الشهب من منتصف الليل حتى فجر اليوم التالي. لتحسين تجربة المشاهدة، تنصح وكالة ناسا باختيار موقع آمن ومظلم بعيدًا عن الأضواء الساطعة. ما عليك سوى الاستلقاء والنظر مباشرة إلى سماء الليل.

أسئلة وأجوبة (FAQ):

س: أين يمكنني رؤية زخات الشهب ليونيد؟

ج: يمكن ملاحظة وابل الشهب الأسدية من أي مكان على الكوكب، طالما أن السماء صافية، باستثناء القارة القطبية الجنوبية.

س: كم عدد الشهب التي يمكن أن أتوقع رؤيتها في الساعة خلال وابل الشهب الأسدية؟

ج: في المتوسط، يمكن لمراقبي النجوم مشاهدة ما يصل إلى 15 شهابًا في الساعة خلال وابل الشهب الأسدية.

س: هل يمكن مشاهدة شهب ليونيد بالعين المجردة؟

ج: نعم، الشهب الأسدية مرئية بالعين المجردة.

س: لماذا سمي الدش النيزكي بالليونيدات؟

ج: تمت تسمية ليونيدات على اسم كوكبة نجوم الأسد، حيث يبدو أنها نشأت من تلك المنطقة من السماء.

يعد المشهد الساحر لنيازك ليونيد، الناجم عن اصطدام الأرض بحطام جليدي صغير من المذنب تمبل-توتل، بعرض مذهل. تحترق النيازك قبل أن تصل إلى سطح الأرض، تاركة وراءها شريطًا آسرًا من الهواء الساخن الذي نعتبره شهابًا. يشتهر زخات الشهب ليونيد بأحجامها الساطعة، وهي تحمل لقب أسرع شهب زخات معروفة، حيث تندفع عبر الفضاء بسرعة مذهلة تبلغ 44 ميلاً في الثانية.

اغتنم الفرصة هذا الشهر لمشاهدة عظمة سماء الليل حيث توفر شهب الزهرة والمشتري وزحل والأليونيد مشهدًا سماويًا لا مثيل له.

المصدر: [الشمس الأيرلندية](https://www.thesun.ie/news/6208293/venus-jupiter-saturn-leonid-meteors/)